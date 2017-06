Unos 150 chicos de tres escuelas de Rio Grande fueron estafados al contratar el viaje de egresados con la agencia de viajes “Rumbo 361”. La firma no contaba con habilitación desde diciembre pasado y nunca contrató los servicios para los viajes aunque si cobro por los mismos. Increíblemente el InFueTur donde parece que sus funcionarios están mas ocupados en recorrer el mundo con viáticos pagos y promocionar sus propios emprendimientos turísticos, no fueron capaz de fiscalizar, detectar y clausurar el lugar donde incluso se vendía hasta comida.

Para el InFueTur es culpa de Nacion: Asi lo expreso el secretario de Política Externa del Infuetur, Diego Noia quien dijo en dialogo con FM Aire Libre que la firma Rumbo 361 “está infringiendo la Ley Nacional de Agencias de Viajes” pero aclaró que “el agente de aplicación de esa Ley es el Ministerio de Turismo de la Nación” que hasta el momento no ha intervenido.

Reclamo de padres: Los padres reclaman la devolucion del dinero de al menos 150 chicos de tres escuelas distintas los afectados.

Todo comenzó el viernes pasadocuando un grupo de padres se agolparon en la puerta del lugar reclamando y esperando recuperar el dinero. Pero lo mas insólito es que en el mismo lugar donde funcionaba la agencia también se vendía comida árabe por Facebook sin habilitación, por lo cual el local fue clausurado por Bromatología Municipal.Aunque se trata de una escandalosa estafa de la agencia de viajes, que además no cuenta con ninguna habilitación del Ministerio de Turismo de la Nación para poder funcionar y pese a no contar tampoco con una habilitación para vender pasajes, los organismos de contralor no intervienen aun por esa causa. Mientras los padres reclaman, la página de Facebook de la agencia Rumbo 361 fue dada de baja en los últimos días.“Nosotros tenemos acciones iniciadas por esta agencia, en noviembre del año pasado se le dio de baja a la licencia que tenía y les aplicó una multa que hasta el momento no fue pagada”, indicó el funcionario y remarcó que “esta agencia no está habilitada para trabajar de ninguna forma”.“La empresa está notificada de que no tiene autorización desde noviembre, sin embargo lo siguieron haciendo”, agregó y volvió a insistir en que “el único ente que puede decirle que pueden trabajar es el Ministerio de Turismo de la Nación, si existen tres tipos de inscripciones, la precaria y la definitiva, sin esto no puede trabajar. El Infuetur no hace esa habilitación”.Así lo expresó un padre de la Escuela 26, donde más de 30 chicos tenían programado viajar. “Nos reunimos todos aquí esperando que nos reintegren el dinero que pusimos para el viaje de egresados, nos dicen que a los que pagamos con tarjeta de crédito tendríamos que venir a la tarde, vino gente de Bromatología da clausurar y no vamos a tener como encontrarlo, nos vamos a quedar aquí hasta que nos devuelva el dinero. Nosotros queremos el dinero y se acabó el problema, nos buscamos otra agencia, no queremos problemas, queremos soluciones”, afirmó.Además lamentó que “cuando llegamos acá nos enteramos que además en el interior tenían comida y hasta en el baño. Se presentó Bromatología por la comida, pero el Infuetur no se ha presentado”.En tanto otra madre, pero del Colegio EPEIM dijo que “a nosotros también nos estafaron y estamos pidiendo que nos devuelvan el dinero, teníamos un viaje programado a Calafate por un costo superior a los 10 mil pesos por chico”.Para la mamá “ahora lo que pasa es que parece que no hay lugar en otras agencias, los chicos en cualquier lado mientras estén juntos y se diviertan a ellos no les importa, nos afecta a los adultos que nos engañan en nuestra buena fe que trabajamos y depositamos para que ellos viajen. Los chicos se van a divertir igual”.