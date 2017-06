El presidente de La Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica (AFARTE) mandó un fuerte mensaje para la UOM y para los trabajadores de las electrónicas fueguinas en el marco de la discusión paritaria que se lleva adelante y en virtud de la repentina protesta sindical que se anunció para este lunes y martes. Federico Hellemeyer recordó que "toda la sociedad fueguina está haciendo un esfuerzo" y consideró que el 35% de aumento que pidió la UOM "no tiene nada que ver con este momento". Señaló la necesidad de que la industria fueguina sea más competitiva y que se amolde a la realidad nacional. "Si no proponemos las soluciones nosotros van a venir a imponerla de afuera" advirtió.

Por otra parte recordó que “aún está vigente la paritaria del año pasado que está abierta hasta el 30 de junio” por lo tanto “deberíamos atravesar, hasta esa fecha, un clima de paz social en las negociaciones” dado que “la medida de fuerza significa la interrupción del diálogo” por lo tanto reiteró que en AFARTE “estamos muy preocupados” tras lo cual consideró que la UOM Río Grande “está queriendo hacer una demostración de fuerza o queriendo mandar un mensaje” pero reclamó que dicho mensaje “lo transmitan dentro del diálogo que está abierto” además “notamos que la UOM Río Grande espera a que termine la paritaria nacional para tomarlo como referencia y lograr algo por encima de la paritaria nacional” sin embargo aseguró que “la realidad no está como para que eso ocurra” entendiendo que “no se está recapacitando como exige este momento”.

Finalmente al ser consultado sobre la injerencia del condimento político teniendo en cuenta que es un año electoral y el secretario general de la UOM tiene una clara afiliación política, Hellemeyer opinó que “ Oscar Martínez tiene su responsabilidad como líder la UOM Río Grande y su responsabilidad como diputado nacional” sin embargo “confío en que el entienda con claridad qué interés defiende y que rol le toca jugar” y “estoy persuadido de que el tiene clara esa división de roles que le toca”.

El presidente de AFARTE se refirió a la discusión paritaria con el sindicato metalúrgico y consideró que “se rompió el diálogo” luego de que la UOM decidiera iniciar asambleas de 15 minutos cada hora.El reclamo de recomposición salarial solicitado por la UOM fue del 35% que “es el número con se empezó la paritaria nacional que “no tiene nada que ver con este momento”.Por otra parte recordó que en lo que va del año “ya realizamos dos reuniones paritarias, en la primera la UOM nos acercó su propuesta que analizamos y en la segunda reunión nosotros hicimos una contrapropuesta” y sin embargo “no hubo rechazo ni aceptación y ahora vino esta respuesta a través de una medida de fuerza”.Y si bien “está claro que siempre va a haber un conflicto entre patronal y el sindicato y no discuto el genuino derecho que tiene el trabajador de lograr mayor poder adquisitivo en su sueldo” sin embargo “si el Sindicato no reflexiona y no se da cuenta que acá ha habido, desde el 2016 a la fecha una pérdida de 30% de puestos de trabajo en Tierra del Fuego y que a su vez estamos en un año duro y magro y que no hay un claro cambio operando sobre nuestra actividad y lamentablemente no vamos a tener los volúmenes de producción que hemos sabido tener en el 2013 o 2015, que tenemos menos líneas de productos y las que tenemos nos cuesta mantenerlas porque hay mucho lobby en contra de que sigamos produciendo determinados productos por su alto precio de venta al público, y con todas esas críticas y dónde cada vez nos exigen mayor competitividad y encima con la espada de Damocles, sobre nuestros hombros del 2023” en referencia a la fecha de finalización de la Ley de Promoción Industrial, advirtiendo además que “hay muchos productos que el sistema de protección necesario para que se hagan cosas en la isla es mucho más frágil que la Ley 19640 y un cambio de arancel o un cambio en las licencias puede llegar a perjudicar la ecuación económica para seguir manteniendo la actividad allá”.Sin embargo se mostró partidario de “no confrontar con el sindicato” entendiendo que “la solución a todo esto es lograr la convicción conjunta de que tenemos que lograr dar señales para afuera que tenemos que proprocionalizar nuestros reclamos” y señaló quey puso como ejemplo a “los trabajadores estatales de la provincia que pasaron un 2016 durísimo y este año en términos de incremento salarial tuvieron un incremento muy magro que está en línea con la crisis que vive la provincia”Hellemeyer además recordó que la propuesta hecha a la UOM “no fue solamente porcentual fue un poco más compleja e incluía asignaciones pro presentismo y asignaciones por eficiencia horaria, es decir que pusimos sobre la mesa elementos que tuvieran que ver con la competitivad para dar una señal más fuerte hacia afuera que significaba también que el colectivo laboral se comprometa para mejorar las cifras de ausentismo que tenemos que son muy altas, en Río Grande y ser más eficientes en la producción y de esa manera lograr un cobro mayor con las asignaciones”.Además remarcó que los productos que “nosotros hacemos en Tierra del Fuego, que los hacemos muy bien, con la última tecnología y con un gran aporte de nuestro personal tienen una visibilidad altísima y el consumidor tiene en claro cuánto cuestan acá, cuánto cuestan en Miami o en Chile con lo cual es muy fuerte el escrutinio sobre “muchachos hagan los productos más baratos, no hay vuelta atrás” por lo tanto advirtió “si no logramos nosotros comenzar a proponer una solución, la van a tomar por nosotros y eso es muy peligroso para Tierra del Fuego”