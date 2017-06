Una grave denuncia realizaron contra el actual intendente Walter Vuoto de quien manifiestan que solicito "un vuelto" a cambio de aprobar mayores costos, las afirmaciones la realizo el titular de la Cooperativa Magui Mar.

Los camiones de Nación para la campaña de Vuoto : Garcia también manifestó que el control de los terrenos y del bosque comunal fue una tarea compleja, muy difícil, debido a que los políticos, principalmente y paradójicamente el actual intendente Vuoto, realizaban su campaña en las zonas ocupadas prometiendo que los iban a regularizar y poner los servicios. Para esto tenían que sacar a Magui Mar, lo que está comprobado mediante cámaras de vídeo vigilancia que teníamos instaladas.

Por último, el gerente de la Cooperativa aclaró que "se acrecentaron los asentamientos, pero esto fue producto de políticos como el actual intendente Vuoto que los amparaban, lo mismo que la gestión de la anterior gobernadora Ríos. La muestra está desde que no controla más Magui Mar, la usurpación creció y los terrenos que nosotros habíamos recuperado fueron nuevamente ocupados. De no haber estado Magui Mar, hoy el bosque que rodea a la ciudad no existiría directamente".

Usurpaciones alentadas por el Gobierno:

Oscar Garcia acusó a Vuoto de pedir "un vuelto" mientras era concejal por "aprobar mayor mayores costos a la cooperativa". Además, dijo que la ex gobernadora alentaba las usurpaciones en los barrios altos de Ushuaia.“El intendente dice que durante su gestión como concejal fue crítico de Magui Mar pero la realidad muestra que aprobó dos veces mayores costos para la cooperativa. Incluso en su momento pidió un vuelto por eso“, disparó García.Mientras el intendente dijo que únicamente se adeudan tres millones de pesos, García, respondió que la deuda reclamada por la custodia de los espacios públicos, superaría los 7 millones de pesos.Por ejemplo para las elecciones a intendente en 2015, Vuoto y su gente lograron que se autorizara que ingresaran 17 camionesque enviaron de Nacion llenos cosas para los okupas y teníamos hasta prohibido sacarles fotos, para que no se sepa que hacían. Recordemos que incluso se denuncio en esa epoca la utilizacion de aviones para traer folleteriaPor si fuera poco, también desde la Cooperativa Magui Mar dispararon munición gruesa contra la pasada gestion, a cargo de Fabiana Ríos, y acusaron a la propia ex mandataria de alentar usurpaciones en los barrios altos de Ushuaia, terrenos que la cooperativa debía cuidar.