Finalmente quedaron constituidas los cuatro frentes que irán en alianza en las próximas elecciones nacionales donde se deben renovar dos bancas de diputados nacionales por Tierra del Fuego. Los sectores quedaron divididos entre dos frentes oficialistas que responden al gobierno de Mauricio Macri y la PJ disidente encanbezado por Randazzo y dos que supuestamente son oposición al mismo y que responden a nivel nacional al kirchnerismo y a sectores vinculados a Sergio Massa, luego de los reagrupamientos partidarios de última hora

Como están conformadas las alianzas: La actual gobernadora Rosana Bertone logró reunir en el denominado frente “Tierra de Unión” a dos alianzas que se habían presentado por separado: una integrada por el Partido Intransigente y Encuentro Popular ambos partidos encabezados por actuales funcionarios provinciales, y otra formada por el Partido Justicialista (que preside Bertone) y por el frente Hacer por el Progreso Social, el partido del ex ministro Florencio Randazzo que tiene como referente en la provincia al actual senador nacional Julio Catalán Magni. Dejando evidenciado ya Bertone que su postura luego de asumir cambio rotundamente y paso de ser ultra K a ser ultra macrista, junto con varios de sus funcionarios mas allegados acostumbrados a estar siempre del lado del partido oficialista sin ninguna clase de escrupulos.

Melella, Vuoto y Fabiana Rios juntos

Cambiemos formado por el PRO y los dinosaurios de la UCR

UNIR la vieja formula de Sciurano, el MPF y Sciutto con Massa:

Entre los frentes quedaron uno que responde a la gobernadora Rosana Bertone donde se congregaron bajo la denominación de frente “Tierra de Unión”. Por otro lado el “Frente Ciudadano y Social” que integraban los partidos vinculados al intendente de Río Grande, Gustavo Melella y a la ex gobernadora Fabaina Ríos al cual se sumo como habíamos adelantadosectores relacionados con el intendente Ushuaia, Walter Vuoto.Esto quedo así conformado luego que dos alianzas se reagruparon antes del vencimiento del plazo legal por lo cual en vez de cinco finalmente serán cuatro las que solicitaron reconocimiento para participar de las elecciones legislativas segun confirmaron fuentes de la Justicia Electoral de Ushuaia.Además Bertone sumó al Frente de Ambiente y Desarrollo, un partido con base en la ciudad de Río Grande que tiene como referente al ex gobernador provincial Jorge Colazo y a su hija, la concejal Laura Colazo y al esposo de esta quien actualmente es funcionario de la gestión Bertone.En ese espacio confluyen el Partido de la Victoria y el Partido Humanista, que responden al actual intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, máximo referente de La Cámpora, y el Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (ex Nuevo Encuentro).A su vez, el frente “Cambiemos TDF” quedó formalmente constituido entre la UCR provincial con los sectores de los legisladores Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende y el PRO quienes ya adelantaron que el actual titular del ANSES en Ushuaia y máximo referente del macrismo en la provincia, Héctor Stefani, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en los comicios del 23 de octubre.El frente “UnirTDF” fue presentado ante la Justicia e incluye también al Frente Renovador Auténtico y al partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) cuya referente nacional es la actual diputada Margarita Stolbizer.El Juzgado Electoral de la capital fueguina informó que 19 fuerzas políticas están habilitadas para participar de las PASO del 13 de agosto y las generales del 23 octubre. Hasta el hasta el 19 del corriente mes tienen plazo para conformar las Juntas Electorales, mientras que antes del 24 deberán presentar a sus correspondientes candidatos.