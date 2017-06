La Justicia le ordenó al Gobierno Provincial que “cese” con la retención de aportes previsionales de obra social sobre los casi cinco mil pesos mensuales que cobran los presos en Tierra del Fuego. Recordemos que en un informe dado a conocer por el propio Servicio Penitenciario se indico que casi la mitad de los presos en la provincia son por delitos sexuales (ver)

Los internos cobran una remuneración mensual por las tareas que realizan “intramuros” mientras dura su detención, equivalente al 75% del “salario mínimo vital y móvil” y fijado en $4716 a partir del 1 de enero de 2015. En ese año los presos realizaron varios reclamos por el no pago del peculio (ver) (ver) (ver)

La jueza de Ejecución consideró en sus argumentos que era necesario “poner fin a esta cuestión, en tanto que hace al menos diez años que el Estado provincial retiene del peculio de cada interno, un porcentaje destinado a la jubilación pero no ha cumplido con lo exigido por la ley nacional N° 24.660”.

La jueza subrogante del Juzgado de Ejecución de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, le ordenó al Gobierno provincial que “cese” con la retención de aportes previsionales que se realiza sobre el peculio percibido mes a mes por los presos de Ushuaia y Río Grande, a la vez que les solicitó a “los poderes Ejecutivo y Legislativo” que en un plazo de 90 días regularicen la falta de un sistema jubilatorio para los integrantes de la población carcelaria.Aun las autoridades les retienen sobre ese ingreso un porcentaje de aporte jubilatorio y otro por cobertura social, aunque como no figuran como afiliados al IPAUSS, esos montos se depositan en plazos fijos que se renuevan regularmente y que no cumplen la función para la que fueron descontados.A su vez, les solicitó al Gobierno y a la Legislatura que “en el lapso de 90 días, den solución a la temática, mediante la elaboración de legislación adecuada” para cumplimentar lo dispuesto por las leyes vigentes en la materia.La sentencia fue dictada el 6 de marzo de este año y remitida a todas las instituciones involucradas, incluyendo a la Dirección del Servicio Penitenciario provincial que acató la orden y cesó con los descuentos, aunque pidió una prórroga de otros 90 días para solucionar el tema de la falta de un sistema jubilatorio.“Es indudable la responsabilidad del Estado en dar solución de modo urgente al destino de los descuentos, esto es, hacia una caja previsional que, específica o no, debe transparentar lo que ocurre y de tal modo, cumplirse con las disposiciones normativas que imponen dar de alta en el sistema previsional a estas personas. A ello se suma, que la retención de importes por este concepto, forma parte de un plazo fijo el que sin dudas, tampoco corresponde y deberá ser utilizado para regularizar la situación”, afirmó la magistrada.A su vez, el oficial jefe a cargo de la Dirección del Servicio Penitenciario, alcalde Walter Silva, informó a la Legislatura el 17 de mayo de este año, que “dando cumplimiento al pronunciamiento judicial” (en el caso Sánchez) “se efectivizó el cese de las retenciones en concepto de aportes previsionales, informando dicha situación a la totalidad de la población penal que percibe peculio”.