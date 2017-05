El secretario de Gobierno Municipal Omar Becerra, lamentó las “campañas de desprestigio” que se impulsan contra el intendente Vuoto en el marco del “apresurado” proceso electoral de cara a las elecciones nacionales. Recordemos que nuevamente la gobernadora culpo a los intendente de poner palos en la rueda en la relación con Nación (ver)

Becerra expresó que “Tierra del Fuego tiene que renovar dos bancas y hay una dirigencia que se expresa en los medios de comunicación”, y en ese marco hizo referencia a las declaraciones de la legisladora Myriam Martínez y del senador Julio Catalán Magni, ambos del Frente Para la Victoria.

Becerra mencionó que “hay preocupación por la desocupación, porque muchos no llegan a fin de mes con sus ingresos, por el elevado costo de la canasta familiar; la sociedad espera que la dirigencia encuentre mecanismos que permitan salir de esta situación”. Y concluyó: “Debemos entender lo que nos pasa como sociedad, si lo logramos estoy convencido de que no habrá necesidad de entrar en chicanas y desgastar la imagen de un dirigente”.

“Si hay alguien que se banca los ataques en silencio es el intendente Vuoto, Muchos trabajan en un marco de negatividad”, fustigó el funcionario.“Lo de Julio es llamativo porque en algún momento, con su gestión política, ha formado parte del Gabinete de Walter; le sugiero que aporte, colabore y vea las necesidades que tiene nuestra ciudad”, remarcó, y evaluó que “no es momento de transferir visualizaciones que no aportan, hay que arremangarse y trabajar”.Del mismo modo, apuntó que “hay que ser respetuosos y entender que no se puede subestimar el electorado, mucho menos al de Tierra del Fuego que cada vez que tiene que poner su voto lo hace de una forma responsable”.“Estamos en un camino que va a generar enormes dificultades y hay muchos que apuestan a la destrucción de las instituciones, muchos trabajan en un marco de negatividad como si fuese un camino para resolver los problemas de la gente. Es momento de entender qué es lo que le preocupa a sociedad”, amplió.Además, analizó que en función de las elecciones de octubre “hay un apresuramiento y los diferentes partidos políticos tratan de dirimir sus posicionamientos en los medios de comunicación, en esto también me parece que no se está visualizando la realidad que tiene nuestra comunidad”.