Un violento choque dejo como saldo tres personas trasladadas al Hospital en un hecho ocurrido cerca de las 02:30 horas de la madrugada de este jueves en la intersección de las calles Venezuela y Ushuaia de la ciudad de Rio Grande.

Como consecuencia del impacto Ema Nancy Barrios (52), pasajera de remis, fue asistida por personal de Bomberos Voluntarios, al igual que chofer del rodado. Estas personas fueron trasladadas en ambulancia hacia el Hospital. La mujer se encontraba inconsciente al arribo de los Bomberos.

Una vecina del lugar observo el accidente de tránsito, la misma manifestó que el conductor del Ford se bajó de su auto, se agarro la cabeza y huyó del lugar. A esta persona debieron trasladarla en un patrullero, ya que la ambulancia se negó asistir. Salfado presentaba golpes y sangre en la zona del rostro. También efectuaron el test de alcoholemia, el cual arrojo un resultado de 1,07 g/L.

En el accidente se vieron involucrados un un remis, marca Renault, modelo Symbol, dominio JBM-386 azul, conducido por Emilio José Salfado Torres (32). Esta unidad fue impactada violentamente por un Ford Fiesta, dominio OST-647, azul, conducido por José San Martín 44 años, el cual a la hora que se hizo presente efectivos policiales no se encontraba en el lugar.Personal policial realizo un rastrillaje, encontrando al conductor del Fiesta en la intersección de las calles Marcelo T. de Alvear y Perú manifestando en primera instancia que le habían pegado con un palo en la cabeza y que andaba caminando. Después manifestó que si iba en el rodado de acompañante, y que manejaba una mujer de quién no recuerda nombre ni dirección.División de Policía Científica realizo las pericias de rigor constando que no viajaba nadie como acompañante del Ford Fiesta.