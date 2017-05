El Secretario de Seguridad de la provincia, Ezequiel Murray parece estar en camino de romper el récord mundial de millas recorridas por un funcionario. Mientras en Tierra del Fuego el tema inseguridad y según las ultimas declaraciones del propio Jefe de la Policía y la gobernadora asola a la provincia, el funcionario se la pasa viajando y viaticando por el mundo.

Como no podía ser de otra manera el Secretario de Seguridad no se iba a perder el viaje del 12 al 21 de marzo a Miami junto con la gobernadora, la legisladora Martinez y el presidente de Puertos (ver)

La gestión Bertone también durante el ultimo tiempo se caracterizo no solo por no dar a conocer públicamente toda la información que anteriormente y durante la gobernacion de Rios se podía ver y consultar en el sitio de Gestion Transparente. Pareciera que la gobernadora y sus funcionarios tiene mucho que ocultar y no desean que se sepa en que se gastan los recursos provinciales y mucho peor cuanto cobran sus funcionarios.

Desde que asumió Murray paso hasta el momento casi el cuarenta por ciento de su "gestión" viajando y viaticando, lo peor es que hasta el momento no se le conoce ninguna gestión fructífera para la seguridad provincial.El Secretario de Seguridad según los decretos publicados desde mediados de junio del año pasado se paso hasta ahora toda la gestión realizando viajes en comisión.A los pocos días se fue a Salta el 7 de septiembre, luego a Córdoba el 13 de septiembre y a Buenos Aires el 21 de septiembre para el día de la primavera, destino este que se reitera con nuevos viajes de servicio y en comisión para las fechas del 11 y el 28 de Octubre.Este 2017 no fue la excepción y ya el 12 de enero el Secretario se fue comisionado nuevamente a Córdoba y Buenos Aires, también se fue el 1 de febrero a los dos destinos anteriores, pero el 2 de marzo sumo Mendoza a su recorrido.Pero para completar el recorrido por las playas, no podía faltar un viaje a Río de Janeiro del 2 al 10 de abril, comisión esta última que se extendió además a su retorno al país y desde Buenos Aires viajar a la ciudad de Neuquén.De la gran mayoría de estos viajes se desconocen gestiones o cuestiones vinculadas a la gestión pública, de hecho los resultados de la gestión en materia de seguridad son palpables día a día por los vecinos castigados por la delincuencia.Por lo cual sumando los días que hasta el momento el funcionario se la paso fuera de la provincia representa un gasto muy abultado para los nulos resultados que se ven en materia de Seguridad.