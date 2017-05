La relación entre el empleo estatal y las finanzas públicas en las provincias a nivel nacional y que dejo en evidencia las economías provinciales en el caso de Santa Cruz, no es ése el único caso de exceso de gastos en empleados públicos estatales, sino que Tierra del Fuego es la provincia argentina que destina mayor porcentaje de sus ingresos al pago de sueldos.

"El peso del gasto en personal de las provincias es alto", dice Federico Cuba, analista fiscal de Economía y Regiones (E&R). "Se fue incrementando en los últimos años hasta duplicarse en términos del PBI en los últimos ocho años", agrega. Las provincias del NOA y el NEA "tienen una carga de empleo público bastante alta, lo mismo que Santa Cruz. Allí el gasto en personal tiende a ser mayor". En 2016, la Patagonia y el NEA fueron las regiones con mayores caídas interanuales en los puestos de trabajo privados registrados, lo que llevó a esas provincias a tratar de compensar la caída con empleo público.

Trabajo en el Estado:

Los ingresos propios de las provincias no alcanzan para pagar sueldos:

Gasto creciente:

Pero no paró ahí, y según los datos de Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados, hoy el gasto en salarios públicos llega al 14% del PBI, pero en realidad si se suma el 17% del gasto en seguridad social, el 3% de intereses de la deuda, 10% en subsidios y otros gastos, se llega al 46% del PBI. "Se trata de un nivel de gasto muy por encima del promedio de los años 90, que era del 25% del PBI, teniendo en cuenta todos los factores que lo conforman (salarios públicos, seguridad social, etc.)", dice Spotorno. "De 2002 a 2006 subió el gasto público al 26% del PBI; a 2011 trepó al 36%, para llegar a fines de 2015 a un 47%.".

Un informe de la consultora Economía y Regiones (E&R) analizó caso por caso. El resultado es que sólo lo logra la ciudad autónoma de Buenos Aires, que usa sólo parte de sus ingresos propios para pagar salarios, aunque esa parte es alta: el 72%. En el otro extremo, Formosa necesitaría multiplicar por siete (771%) su recaudación para cumplir a fin de mes con los sueldos de los empleados provinciales. En condición similar están La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.En el otro extremo, San Luis sólo usa un 31,8% del ingreso total para pagar salarios y tiene un margen más amplio para aplicarlo a inversiones, por ejemplo, en obras públicas.Al cuarto trimestre de 2016, los empleados públicos totales en el país llegaron a 3.490.056. Un 21,2% corresponde al personal del sector público nacional; los empleados provinciales aportan el 65,8%, y los municipales, el 12,9%. Según el último informe del Ministerio de Trabajo llamado "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", las provincias y los municipios no dejan de sumar empleados en los distintos niveles del Estado. Las primeras sumaron 27.000 puestos en 2016, y los municipios, casi 11.000. El empleo público a nivel nacional cayó un 0,2%."Los ratios que se ven en las provincias, en los municipios tienden a ser más altos, sobre todo en aquellos que tienen menos actividad económica. Ellos destinan alrededor del 60% de sus ingresos en gastos de personal. Crece más rápido el empleo municipal que el nacional y el provincial. En los últimos años, esta situación se va agravando", dice Cuba.Ya un informe de septiembre de 2014, que se puede leer en la página web del Ministerio de Hacienda (ex Economía), explica que, después de la crisis económica y social de 2001-2002, el gasto público del conjunto de las provincias y la CABA se incrementó sostenidamente en términos del PBI, pasando de representar el equivalente al 9,8% en 2004 a un 13,5% en 2012. Durante este período el gasto en personal representó, en promedio, la mitad del gasto público provincial.El economista considera que no debería superar el 30% del PBI, pero "solamente con salarios y jubilaciones ya llegamos a ese porcentaje".