La gobernadora Bertone se refirió a las próximas elecciones donde se elegirán diputados nacionales por Tierra del Fuego y aseguró que el candidato no necesariamente debe ser peronista. “Soy peronista pero no tengo fanatismo ideológico, aspiro a encontrar alguien que pueda ser crítico con fundamentos y que pueda también plantear las cosas que tenemos que plantear a pesar de las diferencias”, dijo.

Bertone planteó que incluso “he tenido una discusión tremenda en el seno de mi propio gabinete con respecto a la situación de institucionalidad, de diálogo y de trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, muchos de mis propios ministros, descreen de esa institucionalidad, pero yo estoy convencida”.

En octubre próximo Tierra del Fuego renovará dos bancas de diputados, la Gobernadora Rosana Bertone afirmó al programa La Puerta Abierta que “es claro que vamos a tener candidatos propios”. ¿Peronistas? “Yo soy peronista pero no tengo un fanatismo ideológico, yo quiero gente que trabaje, que vaya al Congreso a discutir los intereses de Tierra del Fuego”, respondió.En este orden señaló que al candidato “los vamos a buscar, porque es una discusión colectiva, yo quiero tomarlo así, y escuchar a todos mis compañeros en el partido”.Y remarcó que aspira a “encontrar un nivel de representación tal en alguien que pueda ser crítico con fundamentos y que pueda también plantear las cosas que nosotros tenemos que plantear a pesar de las diferencias que tenemos”.En ese punta aseguró que “yo ya me diferencio porque ya soy peronista, soy afiliada de un partido y a mi ideología no me la cambia nadie, el que tiene dudas o plantea otra cosa por una mera cuestión electoral, allá ellos, yo sé lo que pienso y lo que quiero, cuáles son mis principios y en qué estoy de acuerdo y qué no comparto. Nadie me va a correr de eso”.La gobernadora aseveró que “vamos a tener un candidato que no quiere decir que sea un afiliado de 40 años de trayectoria, puede ser un independiente, un extrapartidario, buscaremos el candidato que mejor trate de representar los intereses de la provincia. Tenemos que encontrar eso, porque si no estamos siempre llevando a las bancas lo que nos ha pasado”.