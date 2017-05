En el Congreso Nacional, los Senadores del FPV, piden que se les pague un plus por titulo universitario y antigüedad para poder subir sus dietas, en un inédito reclamo de perfil gremial por parte de un grupo de parlamentarios de la bancada del Frente Para la Victoria a autoridades de la Cámara Alta.



Pero esa opción, por el costo político que podría implicar, no es al menos por ahora viable para el oficialismo. "Si los senadores quieren subirse las dietas o agregarse rubros deberán hacerlo ellos mismos en el recinto o en Labor Parlamentaria. Los plenos de las cámaras son soberanos para resolver sobre las dietas", se desentendieron en el oficialismo. Este mes un senador con desarraigo cobra unos $102.000, aunque sin contar lo que cobran en pasajes aereos viente tramos (ver)

Por el título universitario se les abona un plus del 20% sobre el básico a los que egresaron hace más de 5 años y de 14% a los diplomados hace menos tiempo. Se les paga un 8% más a los que tengan un título terciario y 3,6% a los que tengan el secundario hecho.

Un senador del PJ, incluso, dijo que se pretendía que el reconocimiento del título y de la antigüedad la tomasen las propias autoridades por vía administrativa.Los ingresos de los senadores son notablemente menores a los del Poder Ejecutivo y de la Justicia. En diciembre, Mauricio Macri cobró $173.473 brutos y sus ministros entre $152.000 y $163.000 también brutos, de acuerdo con los datos del portal oficial Datos Argentina. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia está por arriba de los $220.000.A ese personal sí se les retribuye la antigüedad y el título. Por antigüedad se les abona un monto fijo de $502,65 por año de servicio. Uno con 20 años de servicio cobra $10.053 más en su salario.En el oficialismo entienden que la discusión no debería ser sobre los rubros sino sobre "cuánto debe ganar un legislador. La dieta debe ser acorde a su jerarquía".El mes pasada la líder de la Coalición Cívica había expresado a La Nación: "Un diputado nacional no cobra antigüedad, no cobra aguinaldo, no cobra título, a mí me da mucha bronca"."Para ser senador no hace falta título. ¿O acaso debería cobrar más uno con un doctorado en Harvard? Todos los senadores tienen que tener los mismos derechos. Todo esto es como que quieran cobrar por presentismo", dijeron.