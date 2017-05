El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto antes de ausentarte de la ciudad desde el 22 de Mayo y hasta el 01 de Junio inclusive se aumento los viáticos en casi un trescientos cincuenta por ciento mediante Decreto Municipal Nº 841/2017.

En tanto luego del aumento se conoció el Decreto 842/2017 en el mismo se establece que el intendente Vuoto se encontrara fuera de la ciudad entre el 22 de Mayo y hasta el 01 de Junio inclusive, por tareas inherentes a sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincial también viven de viaticos:

Desde el Ejecutivo Municipal defienden las medidas: El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, destacó el trabajo de promoción del destino Ushuaia que esta encabezado por el intendente Walter Vuoto, se realiza en distintas ciudades del país, "la presencia del Intendente es muy importante y permitió firmar distintos acuerdos, demostrando que se puede gestionar más allá de las identificaciones políticas".

Aunque los motivos del viaje del mandatario municipal, junto con el Secretario de Turismo, Juan Valerio Cherañuk y el Concejal del FPV, Hugo Romero, en el Decreto Nº 842/2017, posterior al aumento de viáticos otorgado, solo menciona una estadía en la ciudad de Buenos Aires, sin dar detalles de las actividades, aunque si indicando que el traslado se debe a tareas inherentes a sus funciones, por las redes sociales y en los medios en los que el Ejecutivo tiene pauta publicitaria, indican que el mandatario realizo una suerte de gira por diversas provincias Salta, Santa Fe, Entre Rios y Corrientes firmando acuerdos de cooperaciones y promociones turísticas con ciudades de las provincias mencionadas.De esa manera mediante el Decreto 841/2017 el intendente dejo sin efecto el Decreto Municipal N° 105/2011 y estableció tres días antes de viajar un aumento en el valor diario del viatico de casi un trescientos cincuenta por ciento, pasando a percibir $ 1.000 (un mil pesos) diarios, en tanto los funcionarios de menor rango pasaron a cobrar $ 700 (setecientos pesos).Los aumentos de viáticos y los funcionarios sumamillas no solo se dan en el Ejecutivo municipal, sino que parece ser el hobby predilectos de quienes asumen en cargos políticos, ya que es común ver grandes delegaciones fueguinas por el país y el mundo generando gastos millonarios en viáticos y pasajes, desde la propia Gobernadora, los Legisladores, funcionarios de segunda linea (como el caso del Secretario de Seguridad, Ezequiel Murray) y presidentes de Entes Autarquicos, desde el Puerto, al InFueTur, este ultimo lugar donde parece que si no viajan varios funcionarios por el mundo no vendrán turistas a TDF.Además, Souto valoró que "en este año y medio de gestión se viene realizando un trabajo muy eficiente de promoción del destino Ushuaia a través de la Secretaría de Turismo, tanto a nivel país como en el exterior".Cherañuk subrayó "la importancia de que el Intendente acompañe este trabajo en conjunto con las provincias de Salta, Entre Ríos y próximamente también Corrientes, la cual nos permite promocionar un posicionamiento de la marca Ushuaia".