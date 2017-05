El presidente de la UCR fueguina, Federico Sciurano ratificó que no será candidato de la alianza Cambiemos, y marcó profundas diferencias con la política nacional. El comité provincia emitió un documento por el cual reafirma el plan de gobierno presentado en 2015, junto a otras fuerzas políticas, entidades sindicales y empresariales, y defiende la autonomía municipal.

El documento: Respecto del documento emitido, dijo que “se votó por unanimidad y plantea que nos hace muy mal que los dirigentes tengan un discurso en Buenos Aires y otro en Tierra del Fuego. No nos podemos someter a esta realidad y hay que dejar la coyuntura”, reclamó.

Contra la imposición:

Puntualmente cuestionó “las decisiones que se tomaron sin ningún contacto con la sociedad”, que generaron el conflicto de 2016. “Nosotros planteamos estas cosas en la campaña y no generamos una plataforma vinculada con quién iba a ganar la presidencia de la Nación”, dijo ante las excusas de Bertone de sus decisiones, en función de la derrota de su candidato Daniel Scioli, de quien esperaba mayor asistencia.

Fuera de Cambiemos:

Sciurano anticipó que el próximo lunes la convención probablemente sentará una postura distinta y pidió respeto a las diferencias, sin agresiones. Cargó contra la imposición y espera que en octubre se envíe un mensaje que pueda nivelar la actual hegemonía del oficialismo.“Estuvieron presentes cinco de los miembros del comité, sobre ocho o nueve. Abordamos la situación delicada que vive la provincia por el nivel de vulnerabilidad que sufrimos diariamente, sobre todo vinculado al subrégimen industrial”, explicó Sciurano.“De manera aislada varios dirigentes de la provincia estuvieron planteando esta realidad en la ciudad de Buenos Aires”, manifestó, pero no basta si no hay una convocatoria desde el propio gobierno.En este escrito se hace mención al acompañamiento del 47% del electorado al proyecto que lideró Sciurano y “a las consecuencias impuestas por la mayoría legislativa”, exponiendo la necesidad de nivelar fuerzas.Dado que la gobernadora Bertone expresó hace poco que si no fuera por la asistencia del presidente Macri “no pagaría los sueldos”, Sciurano aseguró que “si me hubiese tocado gobernar la provincia, muchas cosas no hubiesen pasado y se hubieran manejado de otra manera”.“Nosotros planteamos una herramienta de construcción más allá de quién ganara la elección, y en junio de 2015 era casi obvio que el Presidente iba a ser Scioli. Nuestro plan tenía orientación a los recursos propios, teniendo como columna vertebral del desarrollo a la 19640 y el subrégimen industrial”, señaló.Respecto de su postulación como candidato a Diputado, confirmó que no será por la alianza nacional con el PRO. “Ya me expresé públicamente y yo candidato de Cambiemos no voy a ser porque no puedo representar un proyecto con el que no me siento cómodo. Tengo un grupo de radicales muy comprometidos con la plataforma de gobierno que presentamos en 2015, y no la presentamos por una coyuntura de candidatos, sino que estamos convencidos de que es lo que necesita la provincia”, dijo.Sciurano prevé que el próximo lunes será otra la postura de la mayoría de los convencionales: “El comité sacó un comunicado por unanimidad y el lunes en la reunión de la convención probablemente va a haber una postura distinta a esta. Tenemos que llevarlo con responsabilidad, sin agredirnos entre nosotros, porque el partido tiene dos miradas y la elección de este año también va a ser adecuada para que la comunidad decida el camino que debemos seguir”, manifestó.