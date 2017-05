La posibilidad de la implementación de retiros voluntarios dentro del Estado Provincial, genero una serie de criticas y enfrentamiento dentro de ATE por la postura del gremio ante el anuncio realizado por la legisladora del MPF, Monica Urquiza (ver)

Criticas: El titular de la CTA Roberto Camacho expuso la preocupación de la central obrera y acusó al gobierno de pretender el retiro voluntario de trabajadores estatales “para poner los suyos”, en pago de “facturas políticas”.

Antecedentes: Si bien el proyecto no está definido, según aclaró Gorbacz, el dirigente recordó que “los retiros voluntarios ya se dieron en otra oportunidad”, en referencia a la gestión Manfredotti, al tiempo que expuso el efecto negativo de la medida, porque “después hay que asistir a esos compañeros que se quedan en la calle por estos famosos retiros. Les venden espejitos de colores, les dicen que van a hacer un buen retiro, que van a percibir cierta cantidad de dinero por cierto tiempo pero eso se acaba. Luego el compañero necesita de un ingreso, una obra social, necesita jubilarse, y van a ser trabajadores desocupados que necesitan ser asistidos”.

En primer termino el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, indico “Cuando empezó el rumor de los 3500 despidos nosotros hablamos con (Leonardo) Gorbacz y nos dijeron que era solo un rumor, que ellos no sabían y que no iba a pasar nada”, afirmó. Y agregó que “lo que tenían en carpeta algunos legisladores era el tema de la jubilación anticipada, que estaban intentando ver si podían presentar este proyecto”.“La verdad es que nos tiene muy preocupados esta situación. Hay compañeros con necesidad de retomar puestos de trabajo, los PEL que están necesitando ser incorporados a la planta, etc., pero no encontramos la persona que nos indique ‘la verdad de la milanesa’”, sostuvo.El secretario general de ATE también se refirió a la situación social actual en la provincia “tenemos un montón de compañeros que están peregrinando para obtener un trabajo, más los problemas a nivel nacional, estamos realmente preocupados que se produzca un estallido social”, dijo. “Muchos nos dicen que va a estar todo bien, pero muchos otros nos dicen que la cosa se va a complicar después de las elecciones. Están pidiendo el achicamiento del Estado”, finalizó.Advirtió a los empleados públicos que no compren “espejitos de colores”, porque pasarán a “engrosar la lista de desocupados” y luego el propio Estado deberá asistirlos. Pedirán “una reunión urgente” al gobierno provincial, para que aclare los alcances del programa.“Ya lo están haciendo con los compañeros PEL, que están precarizados, y así sucesivamente seguirán con los trabajadores de planta. Hoy se ven desbordados, desbandados desde el gobierno provincial, por la superpoblación que está teniendo con su gente, a la que le deben favores políticos”, analizó.“Es lamentable”, expresó, y adelantó que se profundizará “la persecución dentro del Estado”, porque esto va a suceder y va a seguir sucediendo, porque los jefes, directores, secretarios, crean las condiciones para que los trabajadores sientan miedo y que les están haciendo un favor al no dejarlos fuera de la planta del Estado”.