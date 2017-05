Choco borracho, dejo a una mujer en estado de coma, huyo lo atraparon y alego que no el no conducía (ver)

Carla Colina, sobrina de la mujer, señaló hoy en FM Aire Libre que el parte médico del día de ayer dice que “mi tía sigue estable, que no quiere decir que esté bien, pero agarró un virus intrahospitalario de neumonía”.

“Nunca mostró arrepentimiento, ellos entraron al Hospital preguntando por otro paciente, ni él ni allegados se acercaron a preguntar por el estado de salud de mi tía, de hecho ayer nos enteramos que José San Martín llamó al dueño del remis, no al chofer, ofreciéndole que se acerque a su oficina para que puedan charlar sobre el tema del accidente. Seguramente lo quería chantajear, pero este señor dueño del remis se comunicó con mi familia y nos cuenta que de ninguna manera se iba a acercar a hablar con él, que quedaba todo en manos de la justicia”.

“Si la justicia no actúa, nosotros nos vamos a encargar de que José San Martín tenga una condena social” dijo Carla, sobrina de la mujer que fue víctima del accidente de tránsito. “Estaba borracho, ha intentado sobornar gente, mintió, nunca se acercó al Hospital a ver cómo está mi tía, es evidente la clase de persona que es y sigue libre”, cuestionó.Nancy está internada desde ese día en la terapia intensiva del Hospital Regional Río Grande, y el conductor del vehículo, José San Martín, sigue libre.“Los médicos nos dijeron que eso podía pasar pero que está controlado, las heridas en el cerebro son graves, a ella la operaron el viernes por la madrugada de urgencia, porque la inflamación era bastante grave, para descomprimir la presión tuvieron que operarla del lado izquierdo del cerebro. Hoy a las doce nos darán de vuelta un parte médico que se da una sola vez al médico”, indicó.Carla indicó que “en el momento del accidente no sabíamos quién era este hombre ni lo que había pasado realmente, ahora sabemos que se llama José San Martín, que es el dueño o socio de una aseguradora que se llama Gamma, que trabaja ahí”.Además recordó que “esta misma persona el primer día a las seis de la mañana cuando estaban todos en el Hospital con mi tía, apareció con dos personas en la guardia, dieron nombres falsos y fueron a preguntar, se dio un altercado cuando el hijo mayor de mi tía se da cuenta que era este tipo porque el chofer del remis lo reconoce y además tenía mucho aliento etílico”.Carla afirmó que “esta persona se está manejando desde que pasó todo esto con este tipo de actitudes, nosotros vamos a realizar todos los escraches a través de la prensa, redes sociales, en el canal de televisión y vamos a hacer todo lo posible para que la foto de esta persona salga en todos los medios. Si es una persona con tantas influencias y sabemos cómo la justicia es en nuestro país y sobretodo en nuestra provincia, por lo menos la sociedad en Tierra del Fuego lo va a conocer. Esto no va a quedar así porque hay toda una familia destruida”.“Toda la familia necesita que se haga justicia, este tipo no puede andar así por la calle libremente. Si le pudiera pedir algo es que se entregue en la justicia, que vaya a la comisaria y se entregue para que sea lo que la justicia disponga, porque ha destruido a una familia trabajadora, humilde, somos buenas personas, nunca hemos hecho daño a nadie. Sobre todo mi tía, es una mujer súper trabajadora, con cuatro hijos, dos nietos. Nos parece todo tan injusto. Los accidentes pueden pasar, nadie está exento y son una tragedia, pero cuando le pasa a uno y con todo esto que ha hecho”.