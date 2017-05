Los vecinos reclamaban una ambulancia y desde Gobierno se la dejaron estacionada en el barrio pero sin choferes, enfermeros, ni profesionales, solo para que vean que esta en el lugar. Pero las excusas y los justificativos por parte del Ejecutivo son aun peores. “Los chóferes de ambulancia no quieren trabajar en la Margen Sur y se negaron a cumplir la orden del Ministerio de Salud”, así lo aseguró el delegado del Ejecutivo en Río Grande, Mauro Coronel, luego de que la ambulancia apostada en el lugar despues del incendio donde perdieran la vida dos menores desapareciera de la zona, donde estuvo estacionada el fin de semana y antes de desaparecer luego de darse a conocer que no habia nadie autorizado a utilizarla para que prestara algun tipo de servicio de emergencia.

Excusas y acusaciones:

Más marchas:

“Nosotros tomamos a la ambulancia como una burla”: Raúl Chávez, presidente del barrio Los Fueguinos también participó de la entrega del petitorio en la Delegación de Gobierno en la ciudad de Rio Grande. El manifestó que “pasamos un fin de semana muy triste, fue una noticia que conmovió a todo Rio Grande. Sabemos que no contamos con ambulancia, ni tampoco atención primaria en la Margen Sur”.

Además los vecinos de diversos sectores de la Margen Sur llegaron hasta la Delegación del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego sita en calle San Martín de Rio Grande, para entregar un petitorio a Mauro Coronel, titular de dicha dependencia.En contacto con los vecinos, Coronel justificó las demoras para lograr el cometido de los allí presentes, ya que no es la primera vez que reclaman estas dos políticas, alegando que Gobierno no cuenta con el personal suficiente como para atender un centro asistencial abierto las 24 horas.Según Coronel, los chóferes de ambulancia del Hospital Regional Río Grande se negaron a atender la orden del Ministerio de Salud e incluso acusó a los gremios presentes en el nosocomio de haber generado esta situación.Una vez allí, los referentes barriales leyeron una solicitada e instaron al Director del establecimiento a que logre gestionar una reunión con el ministro de Salud Marcos Colman para que éste garantice la presencia de una ambulancia en la zona.Asimismo, agregó cual es reclamo que ellos fueron a realizar a la Delegación de Gobierno en Rio grande “nosotros pedimos una ambulancia que se quede las 24 horas horas, y además que la misma cuente con médico, enfermero y demás profesionales para su adecuada asistencia”.También hizo mención a la promesa de Rosana Bertone en época electoral, de contar en esa zona con una UPA las 24 horas y los 365 días del año. “Para nosotros eso es una mentira más, los referentes barriales creímos en eso y por eso lo votamos. Ella nos dijo que iba estar cerca de los vecinos de la Margen Sur, las promesas se las llevo el viento. Nosotros creímos lo que ella nos dijo, que estaba capacitada para gobernar, pero al parecer no es así”.