Después de conocerse los resultados negativos de las pruebas de ADN sobre los cuatros detenidos por la muerte y abuso sexual de dos menores en la Margen Sur (ver)

¿Qué sucederá ahora?: “Lo que va a suceder es que le voy a solicitar al juez si me hace lugar a una segunda pericia genética con otras muestras que hay reservadas, pero desconozco si el juez va a hacer lugar o no a dicha medida, vamos a esperar unos días a ver que resuelve el juez”.

Respecto a la situación de la madre de los niños manifestó que “ella declaró en las primeras horas, durante la madrugada del domingo inmediato al hecho y estaba en un estado de shock de angustia y llanto y ella en ese momento se enteró de la noticia del abuso y no pudo brindar una explicación porque no entendía cómo ni cuándo pudo haber pasado eso; ni tampoco se animó a fundar sospechas en alguna persona porque no lo podía creer”. Por el momento no será citada, por lo menos hasta que se resuelva la situación procesal de los imputados ya que -según le expresó al propio Fiscal- “no tiene elementos nuevos para agregar”.

El resultado de compatibilidad con los cuatro detenidos, Franco Lazarte (padre), Ulises Daniel Mancilla (tío), Rubén Lazarte (abuelo) y Ricardo Gómez, dieron negativos para todos los casos. De hecho, se determinó que en la muestra solo había ADN de la pequeña. Pero la justicia podría ordenar rápidamente una nueva pericia con material reservado por la médica forense.“Cuando la médica forense hace la autopsia, en las horas previas ella detectó signos físicos de abuso sexual, relevó un conjunto de muestras y detectó una muestra biológica que podría haber sido por transferencia y suponíamos que podía llegar a ser ADN o material biológico de alguna persona, eso lo mandamos a cotejar a Buenos Aires”, explicó.“Lo que busco es una segunda prueba, ya que hay otras muestras reservadas, ayer la médica forense prestó testimonio explicando cómo es el mecanismo de este tipo de muestras y el resguardo de las mismas, y nos hizo saber que hay unas muestras que no han sido enviadas porque son de seguridad para futuros exámenes, ante esa novedad le estoy planteando al juez si puede determinar un nuevo examen genético, puntualmente para saber si el resultado del primer examen es concluyente o no y hay otro resultado”, precisó Tepedino.La evidencia recopilada es concluyente en el sentido de que existió un abuso físico sobre Emilse. “El mecanismo no lo podemos determinar porque es imposible saber lo que sucedió al no contar con un testimonio directo, pero sí sabemos porque la prueba lo indica, que hubo un abuso sexual grave, y teníamos la expectativa de que la muestra biológica nos permita determinar un perfil genético para saber quién fue el autor. Sin esa prueba de todas maneras sabemos que el abuso existió y hay otras pruebas que vamos a tratar de utilizar para determinar la autoría”, precisó el Fiscal.“Estamos en una instancia muy primaria de la investigación, se están adoptando otras medidas en estos días ordenadas por el juez para comenzar a dirigir concretamente la imputación”, añadió. Entre esas pruebas entrevistarán a personal docente del jardín de infantes al que asistía el pequeño Franco Lazarte.