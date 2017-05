La Policía pasó a disponibilidad al jefe de la Comisaria Quinta, Marcelo Guerrero, mas conocido como el “comisario WhatsApp”, es por un sumario interno que se sigue por incumplimiento de una orden judicial en el caso de mujer abusada por su ex pareja luego de ser liberado por la Justicia (ver)

La medida se toma en el marco de un sumario administrativo y se lo separa del cargo en forma preventiva, a partir de la polémica generada esta semana con una consigna policial ordenada por la Justicia en el domicilio de una mujer que sufría situaciones de violencia de género.

Ante ello Guerrero explicó en su momento que la consigna se coordinaba con la víctima en los horarios en que se encontraba en la vivienda, y se levantaba cuando se ausentaba, presencia que la víctima no notificó a la comisaría y la encontró en situación de desprotección.

La medida se adoptó anoche separandolo del cargo, en el marco de un sumario administrativo iniciado por una consigna policial que no estaba en la casa de una víctima de violencia de género, la que denunció ser violada por su victimario. El comisario Imfeld quedó a cargo de la comisaría.Guerrero fue el precursor del sistema de vigilancia vecinal mediante el sistema de WhatsApp y el botón antipánico, de hecho anoche se encontraba trabajando en una flagrancia menor generada a partir del uso de esta herramienta cuando fue notificado de cesar en sus funciones.Una orden judicial indicaba la presencia policial en su vivienda, que no estuvo el martes cuando la ex pareja de la mujer se hizo presente en el domicilio, y la había violado.Ahora el sumario interno analizará responsabilidades en esta situación, por lo que Guerrero estará apartado preventivamente, a la vez que el comisario Imfeld estará a cargo de la comisaría Quinta.