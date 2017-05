El juez Sergio Dieguez negó los pedidos de excarcelaciones de los cuatro detenidos, sospechosos de las muertes de los dos niños (ver) (ver)

Por otro lado, y en torno al abuso sexual sufrido por la niña, el cual fue constatado durante la autopsia realizada por la perito forense del Poder Judicial, se lograron recolectar muestras de fluidos corporales, los cuales fueron enviados a la provincia de Buenos Aires a fin de poder analizar el ADN, el cual será cotejado con las muestras tomadas a los detenidos y se espera que en antes de diez dias se tengan los resultados del ADN.

Uno de los datos llamativos que surgió, fue que la vivienda donde se encontraban los niños, no contaba con picaporte del interior, por lo que los pequeños sin contar con una llave, nunca podrían haber salido por sus propios medios a pesar de la corta edad. Asimismo, aseguran que llamó la atención la sobrecarga de enchufes en el toma corriente que provocó el incendio, ya que el padre de los niños tendría conocimientos de electricidad, por lo que estaría en conocimiento de que un hecho así podría haberse producido.

Por ahora el padre de los menores Franco Lazarte (25), el abuelo Rubén Lazarte (43), el tio Ulises Daniel Mancilla (24) y una pareja de la abuela Juan Ricardo Gómez seguirán detenidos hasta que el magistrado resuelva la situación procesal de cada uno de ellos.Cabe recordar que en la jornada de ayer, prestó declaración el perito bomberil, quien ratificó que el incendio fue producto de un cortocircuito, cuestión que no significa que no pueda haber sido provocado de manera intencional.Se espera que en 10 días esté el resultado del ADN, del material extraído del cuerpo de la niña que mediante la autopsia se confirmo que habia sido abusada.Asimismo, durante las últimas horas, comenzaron a surgir diversos elementos dentro de la investigación, los cuales llamaron poderosamente la atención a las autoridades judiciales y sobre los que se encuentran trabajando a fin de poder aclarar las situaciones.Las autoridades judiciales tomaron conocimiento de que los padres de los niños, luego del incendio, se habrían comunicado con funcionarios de Gobierno Provincial con las intenciones de solicitarles una ayuda para poder retornar lo antes posible a Tucumán, lugar donde serían oriundos. A raíz de esta situación, este martes se tomó declaración testimonial al Secretario de Gobierno José Luis Alvarez, declaraciones que no se dieron a conocer a fin de no entorpecer la investigación.