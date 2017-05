El jefe de Gabinete municipal, Oscar Souto, culpo a las gestiones anteriores por la falta de equipamiento municipal para realizar las tareas de mantenimiento de las calles de la ciudad de Ushuaia, durante la ultima nevada.

Dos Banderas reclamo:

El Jefe de Gabinete afirmó que para la próxima nevada “ya se está trabajando. Tenemos que aumentar la cantidad de máquinas, las vamos a conseguir. Hemos abierto una compra directa para que esto pueda ser llevado a cabo, no podemos afrontar una misma situación con esta cantidad de máquinas”, culminó.

“Hubo ausencia del Estado durante 20 años, trabajamos para revertirlo”:

El Jefe de Gabinete municipal citó como ejemplo que “cuando a la gente se le niega el acceso a la tierra como sucedió durante tantos años en Ushuaia, accede por su cuenta a lugares que no siempre tienen el resguardo del Estado”, por lo que “tenemos que recuperar esos veinte años; entendemos el reclamo de los vecinos que no solo tienen que ver con las calles sino también con el agua, con la energía, con el acceso de servicios como el de Bomberos, ambulancias, Policía, el garrafero, con poder bajar con los chicos para llevarlos a la escuela”, indicó.

Aunque definió como “positivo” el mismo a pesar de las denuncia de los vecinos de los barrios altos contra funcionarios municipales por la falta de limpieza del sector y que impidieron la llegada de los Bomberos y los servicios de emergencia en un incendio que le costo la vida a un hombre en el Dos BanderasPero a su vez dijo lamentar la “prolongadísima ausencia del Estado municipal durante 20 años, que generó mucha deuda social con los vecinos” de barrios informales, y aseguró que desde la actual gestión “estamos trabajando para revertirlo”.En tanto consultado puntualmente por los trabajos realizados en el Barrio Dos Banderas, en el que fallecería el pasado jueves un vecino producto de un incendio, al cual no pudieron llegar rápidamente los servicios de emergencia, el funcionario expresó, “se había estado trabajando la noche anterior, hasta prácticamente las últimas horas de la noche, se recomenzaba a las cuatro y media de la mañana el trabajo, como en otros lugares. La verdad es que ahí hay una situación bastante compleja, ya desde hace unos cuantos meses con distintos reclamos de los vecinos que tienen que ver no solo con el estado de las calles, sino con la energía y el agua. Hubo funcionarios provinciales que acudieron a la noche después de que se retiraron los funcionarios municipales. Incluso a la tarde se enviaron dos máquinas municipales adicionales”.Souto aseguró que “hubo una prolongadísima ausencia del Estado municipal durante 20 años y eso generó mucha deuda social con los vecinos; sabemos que muchas veces esa deuda no se alcanza a saldar debido a las dificultades económicas que tenemos”, pero “estamos trabajando para revertirlo”, sostuvo.Souto observó que “la situación es compleja y los barrios tienen diversas problemáticas que estamos atendiendo. Hay sectores en los que tenemos que trabajar y lo hacemos todos los días, no solo cuando nieva”, enfatizó.