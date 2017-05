La gobernadora Rosana Bertone dijo que el narcotrafico creció por la falta de controles de la gestión Rios y por haber propiciado la despenalización de la droga, además de marcar un problema focalizado en un sector específico de inmigrantes extranjeros en la Margen Sur, a los que vinculó con “mafias”.

Las declaraciones de Bertone, no dejan de ser sorprendente puesto que al culpar a la gestion de Rios, en realidad lo esta haciendo a su actual Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz

Vinculó el narcotráfico y la trata de personas con un sector específico de inmigrantes extranjeros, sobre los cuales hay investigaciones en marcha de las que no dio detalles: “Nosotros trabajamos en la cuestión migratoria y me estoy ocupando de lo que compete en mi territorio sobre control de narcotráfico. Tenemos una problemática muy grande con una comunidad extranjera en Río Grande -de nacionalidad dominicana-, y hay investigaciones de las que no puedo hablar en público para no entorpecer los procedimientos que estamos llevando adelante, pero lo estamos haciendo. Comparto absolutamente lo que ha dicho el senador Pichetto, que no podemos seguir en este país como en el pasado. La falta de controles migratorios nos ha traído muchos problemas y lo vemos en Capital Federal, en provincias limítrofes, donde migran exclusivamente para cometer delitos”, afirmó.

“Faltan dos escáneres que estamos solicitando en forma permanente a la Aduana argentina, el del puerto de Ushuaia y el de San Sebastián. Hemos comprado un escáner de cuerpo, porque la competencia es nuestra y hace cinco años se tramitaba ese expediente, para el aeropuerto de Ushuaia, donde se revisaban las cosas manualmente. Se va a hacer la capacitación del personal para operar este escáner y el del puerto, para poder controlar”, dijo.

En dialogo con FM Aire Libre, Bertone fue consultada sobre el reconocimiento que realizó en la legislatura el actual jefe de policía por fallas en la prevención del delito en la ciudad de Río Grande, y cargó contra la herencia recibida, que intenta revertir.Puntualizó que "estamos muy enfocados al narcotráfico, algo en que no se había trabajado, porque todo el mundo sabe que la gestión anterior estaba a favor de la despenalización de la droga. No había ningún control", recriminó.Ante posibles cuestionamientos por posturas discriminatorias, se adelantó a decir que "a mí no me va a cambiar en nada mi ideología plantear este problema que existe, y lo tenemos en la provincia. En nuestro país nos falta muchísimo control. Yo estoy a favor de los controles, porque cuando voy a otro país me controlan y quiero lo mismo en mi país", subrayó la gobernadora.Bertone espera la llegada de funcionarios del Ministerio de Seguridad el próximo lunes, y respuestas al reclamo de escáneres para el puerto de Ushuaia y el paso fronterizo de San Sebastián.Dio cuenta de la presentación de notas reiteradas al área de Seguridad de la Nación, para que envíen "los escáneres que no nos corresponde comprar a nosotros. Hemos hablado con la Ministra Bullrich y nos dijo que había 500 escáneres en reparación en el país, y que se iban a comprar más", recordó del compromiso asumido por la funcionaria nacional. Recordemos que incluso el Fiscal Federal, pidio el escaner en San Sebastian para poder realizar mejores controles.