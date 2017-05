El vicegobernador de la provincia Juan Carlos Arcando volvió a asegurar que el inmobiliario es un impuesto directo y debe ser cobrado por la provincia, especificó que hasta el “momento no tenemos ninguna novedad respecto del fallo judicial, como así tampoco sabemos cuanto tiempo aún demandará la resolución de la declaración de certeza por parte de la Justicia, pero nosotros desde la política no podemos presionar para que la Justicia saque un fallo a favor de uno o de otro”.

Sobre la posibilidad de que la provincia también avance sobre el impuesto automotor, Arcando mantuvo que “nosotros hemos dictado una norma con el consenso de los intendentes que significaba que el 60% del excedente de lo que venían percibiendo por el impuesto inmobiliario se lo quedaran los Municipios, y un 40% se remitiera a Gobierno, tenían que adherir, no adhirieron, esto hizo que tuviéramos que ir a la Justicia por incumplimiento de una norma que ha sancionado la Legislatura provincial, es decir nosotros tenemos la pirámide jurídica que hay que respetar como lo es la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes nacionales, las leyes provinciales, y posteriormente las ordenanzas, entonces a través de una ordenanzas no se quiere dar cumplimiento a una ley, lo cual me parece que es una falta grave por parte de aquellos que han tomado esta actitud”.

Situación financiera de la provincia:

Puntualizó que nadie “escapa a la situación general que vive el país, en los meses de enero y febrero recibimos cien millones de pesos menos que igual periodo del año anterior, fue una situación más que compleja desde el punto de vista económico, como así también tendremos los números de los meses subsiguientes que han ingresado a la provincia que tampoco han sido los más alentadores, pero estamos tratando de hacer un esfuerzo, lo hemos hecho para poder otorgar un aumento salarial de las características que se ha dado”.

También criticó a la Federación Argentina de Municipios por querer hacer de esto una cuestión mediática, y presionar a la Justicia. Además mantuvo que no hay tiempos establecidos para la resolución de este tema, y hay que dejar trabajar de forma tranquila a la Justicia.Puntualizó que “para nosotros es un impuesto directo, los impuestos directos los cobran las provincias, no hay ninguna provincia del país que no cobre los impuestos, y los coparticipe con los Municipios, aunque hay algunas provincias que delegan la posibilidad de que los cobren los Municipios, pero lo tienen que ingresar al erario provincial, es decir al tesoro de la provincia”, explicó.Asimismo recriminó las declaraciones de la Federación Argentina de Municipios, donde estaban sentados los intendentes Melella, y Vuoto, señalando que “estaban buscando una cuestión mediática para presionar a la Justicia, pero hay que dejar que ese órgano trabaje de forma independiente”, reprochó.Por otro lado, el Vicegobernador se refirió a la situación financiera que tiene actualmente la provincia, para lo cual sostuvo que “nosotros nos nutrimos de lo que recibimos de coparticipación, de regalías, y de lo que recaudamos a través de los ingresos brutos, en base a esto se gestó el presupuesto para este año, e hicimos el máximo esfuerzo para poder dar los aumentos salariales que ha tenido toda la administración pública provincial, obviamente cuando hablo de todas, también incluye a los docentes”, manifestó.Por último se refirió a la posibilidad de abrir una nueva mesa de discusión salarial, para lo cual dijo que “eso le corresponde a quienes llevan adelante las paritarias, seguramente se evaluara, y esto de llevar a cabo la capacitación también es parte de la paritaria, de las condiciones de trabajo, se ha trabajado mucho en poner en condiciones los establecimientos educativos”, concluyó Arcando.