El Tribunal de Cuentas de la Provincial deberá remitir a la Legislatura los listados de la totalidad de los empleados públicos de los agentes de los tres poderes del Estado Provincial, ante el incumplimiento de la manda constitucional que establece que ningún empleado o funcionario publico podrá superar el haber de quien ejerza la gobernación de Tierra del Fuego.

La inquietud de los legisladores vuelve a retomarse luego de que hace pocos días atrás se difundiera, un listado de los haberes percibidos por los agentes de los canales 11 y 13 de televisión (ver)

La iniciativa se aprobó en la sesión efectuada en el recinto, ayer jueves, por resolución plenaria y podría constituirse en una oportunidad más de promover un sinceramiento general de los sueldos públicos que continúan hasta la fecha insumiendo casi la totalidad del Presupuesto provincial.

En la ultima sesión ordinaria de la Legislatura provincial se abordó el tema de las escalas salariales de los agentes del Estado, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de Entes Autárquicos.De la misma manera, se ha hecho caso omiso desde comienzos de la provincia a la manda que claramente establece la prohibición al Estado fueguino de contratar personal de manera temporal, en forma regular. Planes con distintas denominaciones y condiciones han colocado al Estado como un empleador que no solo ha incumplido con lo que establece el Art. 73, punto 2 de la Constitución, si no también con la Ley Nacional de Trabajo.La acción administrativa ya rutinaria y naturalizada de efectuar el pago de salarios superiores a los que percibe la mandataria por la vía del trámite de excepción, encendió la luz de alarma en el Tribunal de Cuentas, que de todas maneras no se ha preocupado hasta la fecha demasiado por controlar la irregularidad.La Legislatura misma, no será la excepción, debiendo a su vez poner a disposición sus también abultadas nóminas salariales.Aunque en forma extraoficial, se pudo saber que el sueldo de alrededor de 80 mil pesos establecido para quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo fueguino, se ubica detrás del por lo menos unos 500 agentes públicos que exceden holgadamente ese haber.