El actual juez federal de Ushuaia, Federico Calvete quien a su vez subroga el Juzgado Federal de Rio Grande, culpo por mal procedimiento al personal policial, respecto a las respecto a las excarcelaciones dictadas para Gregorys Nedarlyn Castro Santana, dominicano de 25 años, quien circulaba en un vehículo acompañado de Javier David Olivera de 26 años y Nicole Paula González 19, con 82 gramos de cocaína, 12 gramos de marihuana y armados en Rio Grande (ver)

“A veces lo que sale en la prensa no es lo que realmente sucede, muchas veces se informa algo y no es tan así. Es más fácil que consulten en algún procedimiento al Fiscal o al Juzgado”, dijo el magistrado quien llamativamente es quien impone restricciones a la información, segun relataron varios periodistas dedicados a temas judiciales.

Consultado sobre la posibilidad de mantener una charla con el titular de la comisaría Cuarta de Rio Grande, dijo que “ellos ya saben cómo tiene que hacer las cosas, nosotros vamos reclamando que nos remitan las actuaciones, que aceleren determinadas cosas, ya saben que es lo que tienen que hacer”.

Calvete señaló sobre el procedimiento, “no se hizo acta de secuestro, las personas ya estaban con la orden de libertad del Juez Provincial”, esgrimió en relación a la causa por la tenencia del arma, aunque desentendiéndose de lo que dictó en la causa en la que es competente, por el tema drogas.En ese sentido explicó que ante un hecho, “la policía debe avisar al Juez y al Fiscal. La ley determina que en un procedimiento en la vía publica hacen un secuestro o en un auto, le tienen que avisar primero al Fiscal, para ver si considera si se aplica la Ley de Flagrancia o no, en el caso que se considere que no se aplica, tiene que inmediatamente llamar al Juzgado para ver que hacen con la persona y con la sustancia”.Finalmente Calvete consideró que no es una incomodidad que esté subbrogando el Juzgado de Rio Grande, “es lo mismo que estar al lado, con los medios y la tecnología inmediatamente llaman por teléfono, hay videoconferencia. Se está trabajando mucho más rápido, tengo detenidos que estaban para ser indagados en Lomas de Zamora, no los voy a traer acá para las declaraciones, lo hago por videoconferencia”.“No hay una situación de desborde, está todo organizado”, señaló finalmente el juez federal que pareciera desconocer la realidad en materia narcotráfico que impera en Tierra del Fuego, y sobre todo en la Margen Sur donde la situación esta totalmente descontrolada.