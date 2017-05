La joven que denuncio el intento de secuestro (ver)

La joven aportó imágenes que daban cuenta de marcas como si la hubieran agarrado y apretado muy fuerte, en cuello, pecho, zona costal, etc.

Respecto a la ausencia de denuncia y la negativa de los agentes respecto a la presencia de la joven en el lugar, Mendoza afirma que “como faltaban 5 minutos para irse, no le tomaron la denuncia para no trabajar, es lo único que nos queda pensar. Hoy nos citaron a mi esposa y a mí, a las 10 de la mañana para ver al comisario, nos dijeron que nos iban a mostrar las cámaras”.

Cecilia Botturi habló esta mañana en FM Aire Libre e hizo un relato pormenorizado de los hechos: “Salía de trabajar, como todas las noches, a eso de las 20.30. Anoche tomé otro camino que no es el habitual porque acompañé a una compañera de trabajo, cuando llegamos a la zona nos separamos y yo seguí caminando sola; iba por la calle Obligado, casi llegando a Espora, a dos cuadras de mi casa”, expuso.Continuando con el relato la joven contó que vio que un hombre a bordo de una camioneta negra –al percatarse que algo pasaba- tocó la bocina y se quedó mirando. “Me llevaban arrastrando al auto”, graficó.Respecto a ayuda que recibió de personas desconocidas, la joven expresó que “la gente no quería meterse, me preguntaron si los conocía y me alcanzaron a la comisaría. El hombre se quedó en el auto con el nene, de unos 3 años más o menos y la mujer se bajó conmigo”.Al ser consultada sobre la mecánica de los hechos, la joven detalló que los sospechosos “en ningún momento me hablaron, su intención no era golpearme, su intención era subirme al auto. Adentro había un bolso y lo que llegué a ver es que el auto tenía un bollo del lado derecho, entre la luz de atrás y donde se carga nafta. El auto en todo momento estuvo en marcha”.Otra cuestión que llamó la atención es que “cuando salimos de la comisaría la señora me dijo que se tenía que ir, entonces sale un (policía) muchacho joven y me dice que me llevaba a mi casa, solo, en un patrullero, cuando siempre creí que era obligatorio que por lo menos dos agentes estuvieran en el auto. Me llevó a mi casa sin preguntarme nada más que mi dirección”.“Al hospital fuimos como a las 5 de la mañana. Volvimos a dejar el informe del médico y terminamos como a las 6 y media de la mañana, desde las 10 de la noche. Dos veces me hicieron testificar. Me preguntaron cosas estúpidas que era obvio yo no podía recordar en esa situación”, expresó la joven.“Cuando llegamos a la Comisaría, nos dicen que ya las habían revisado y que entre las 19 y las 22 horas no tenían nada, pero nosotros nunca vimos las cámaras”, sostuvo Mendoza.“Vamos a hacer la denuncia en la Fiscalía de Rio Grande, pero hoy lo que más nos interesa es si pueden aparecer los testigos. No solo para que me ayuden en la denuncia sino también para darle las gracias”, finalizó.