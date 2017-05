Un incendio de importantes proporciones se registro en una casilla ubicada en calle Falconier 130 del barrio Argentino de la Margen Sur en Rio Grande. Tres dotaciones de Bomberos Río Grande y dos dotaciones de Bomberos de Policía trabajaron en el lugar para controlar y apagar las llamas. Se habría originado por un desperfecto eléctrico.

Diego Almaraz, vocero de Bomberos Voluntarios, en dialogo con FM Aire Libre sostuvo que “ingresamos por una puerta posterior cuando el fuego ya había ganado gran parte de la casa”, agregando que los daños fueron prácticamente totales.

Respecto a las causas que originaron este siniestro, se informó oficialmente que todo comenzó de manera accidental, por un cortocircuito sobre la instalación electrica precaria de un termotanque . Lo cierto es que los daños fueron muy importantes en este inmueble que ocupaba Daniel Ampuero (41) y su familia.Por otra parte, confirmó que en ese momento no estaban los moradores, por lo que no hubo heridos, y que el fuego no alcanzó la vivienda lindante porque ésta estaba confeccionada de material de construcción. Personal de acción social municipal asistió a la familia damnificada.