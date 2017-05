Un joven argentino identificado como Brian Gustavo Bailone Ojeda (19), que fue condenado por el delito de tráfico de drogas en Punta Arenas y expulsado de Chile, el joven fue detenido cuando intento pasar por por la frontera con un cargamento de droga con destino a Ushuaia (ver)

Este joven elego que sus amigos en Ushuaía le dijeron que le trajera cocaína aprovechando que iba a Buenos Aires, incluso cuando retornaba él no iba a pasar por Chile, pero al consumir droga se descompensó en el avión y fue descendido en Comodoro Rivadavia, incluso se inició un proceso en su contra por causar desórdenes en el avión, por lo que va a tener que comparecer en calidad de consumidor.

Sentencia:

Hechos: De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los hechos se registraron el 5 de enero pasado, aproximadamente las 10.30 horas, en circunstancias que personal del Servicio Agrícola y Ganadero, en conjunto con representantes del Servicio Nacional de Aduanas, ubicados en el paso fronterizo Integración Austral, Monte Aymond, fiscalizaron un bus de la Empresa Tecni Austral procedente de la ciudad Argentina de Río Gallegos, el que se dirigía a Río Grande, encontrando por rayos X en el equipaje de mano de Biron Bailone Ojeda un paquete cilíndrico con envoltorio de color negro y film, con bolsa de nylon color blanco, cubierta con preservativos, en cuyo interior contenía una sustancia de color blanco, característico de clorhidrato de cocaína, la que sometida a prueba de campo dio positivo, arrojando un peso bruto total de 255 gramos con 700 miligramos de cocaina.

El abogado defensor particular, Juan José Arcos, señaló que su representado no traficaba sino que trasladaba la droga para el consumo personal con sus amigos. “Acá la norma legal chilena tiene un problema en diferenciar un tráfico de personas que son consumidoras y no para comercializar, ante esto el tribunal entendió esto y aplicó las atenuantes que permiten su expulsión.En esa condición se traslada vía terrestre y al pasar por Río Gallegos hacia Ushuaia tiene que pasar por territorio chileno donde él mismo entregó la droga que portaba a Aduana”.El fallo agrega que “se declara que se sustituye la pena privativa de libertad impuesta por la de expulsión del territorio nacional del sentenciado de nacionalidad Argentina Brian Gustavo Bailone Ojeda, la que deberá implementarse una vez ejecutoriada la presente sentencia, oficiándose al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta pena (…) no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de 10 años, contado desde la presente sustitución de pena, y para el caso que éste regresare al territorio nacional dentro del plazo indicado, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta”.En la oportunidad fueron incautadas, además, las especies que el acusado portaba, entre ellas dos teléfonos celulares y 315 pesos argentinos en dinero efectivo.