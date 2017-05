La Justicia investiga de dónde provino la droga secuestrada casi cuarenta kilos en San Sebastian y a quiénes iba destinada. El Fiscal Federal Marcelo Rapoport habló del tema y denuncio nuevamente falta de tecnología en la frontera, señaló que muchas veces es insuficiente la cantidad de personal abocada a los controles. Recordemos que en reiteradas oportunidades el funcionario judicial reclamo por la falta de elementos para detectar el ingreso de droga a la provincia (ver) (ver)

Falta de recursos humanos y de tecnología:

Recordó que la última gestión la realizó él personalmente el año pasado cuando la ministra de Seguridad estuvo en Ushuaia. “Me ocupé de pedirle el escaner, hay cientos en desudo de los cuales un 30 por ciento era rescatable, estaban acondicionándolos y uno iba a venir en la provincia” , dijo. “Espero que no nos quedemos en promesas y podamos contar con él porque no solo nos sirve para frustrar el intento de ingreso de estupefacientes a la provincia sino para cuidar la 19640”, manifestó.

En relación a la cantidad de recursos humanos dio a conocer que “muchas unidades, más que nada de la Gendarmería, han visto retaceado su personal porque se envían a los distintos centros en Buenos Aires para hacer el famoso cinturón sur o norte, pero nos quitan hombres y mujeres que hacen las seguridad en las fronteras”.

El Fiscal Federal Marcelo Rapoport dio detalles del procedimiento y explicó las condiciones en que se llevó adelante el procedimiento. Indicó que entrada la noche, recibió la comunicación tanto del personal de Aduana como de Gendarmería que realizando un control rutinario detectó cuestiones que les llamaron la atención como el vehículo embarrado, disimulando posibles cambios de pintura, la nocturnidad, una persona embarazada, cuestiones que hacen que se tiendan a flexibilizar los controles. En este aspecto Rapoport destacó que “tenemos un muy buen recurso que es el recurso humano. Gente que tiene los cinco sentidos maximizados”.El fiscal remarcó que aún están analizando la información para determinar de dónde provenía la droga y a quién iba destinada.“No nos queremos quedar en el hecho sencillo que fue el intento de ingresar la droga a la provincia sino que queremos avanzar en el delito complejo que es quién proveyó la droga en el norte del país y quién era el destinatario en esta provincia”, sostuvo.El fiscal comentó que en el paso fronterizo no sólo se controla el tráfico de estupefacientes sino también el contrabando de productos. Aclaró esto ante las quejas de muchos ciudadanos que viajan a Punta Arenas a realizar compras y luego regresan a la provincia. “La mayoría de la gente que va a punta arenas realiza actos de comercio compra adquiere bienes y sobrepasa la franquicia. No es que buscan el celular que trae oculto, así como trae el celular puede traer droga. Se busca todo porque el contrabando no es de estupefacientes nada más, es toda la mercadería que se trae oculta es materia de posible contrabando”, precisó.Consultado sobre la instalación del tan reclamado escáner, reconoció que “es un tema recurrente y hasta cansador ya que cada vez que hay un procedimiento sale el mismo tema”.Por otra parte, expuso la necesidad de poder contar con algún tinglado acondicionado, con alguna fosa y un elevador para que la gente pueda trabajar realmente bien porque las condiciones a la intemperie en el paso no son las mejores.En el caso puntual del aeropuerto de Ushuaia recordó que han ingresado personas ingestadas, las famosas “mulas”, o mujeres que traen la droga en la vagina, que se denomina vaginera. En este aspecto consideró que “es hasta vejatorio tener que registrar una mujer en las partes íntimas tanto para la mujer que es requisada como para las mujeres que tienen que requisarla, entonces nosotros sabemos que los elementos que pedimos no son baratos pero el Estado tiene que entender que esto no es un gasto sino una inversión porque combate el delito sea cual fuere. En este caso el contrabando o el transporte de estupefacientes necesita de requerimientos tecnológicos para apoyar la tarea que hace el personal de Gendarmería y Aduana”.“Nosotros en esta provincia también tenemos que tener la cantidad de hombres y mujeres efectivos con los acondicionamientos necesarios y la tecnología necesaria para poder combatir el delito”, acotó.“A nosotros no nos gusta rogar, queremos que les den a todos los que trabajan la tecnología y los medios necesarios para que puedan llevar a cabo su tarea de la mejor manera posible e intentar maximizar los controles”, insistió.