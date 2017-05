El guardián de Puente Justicia, se llama Flavio Noal y se encuentra en este paraje a mitad de camino entre Rio Grande y Tolhuin en la Ruta Nº3 en el medio de la nada, en el destacamento policial abandonado a 70 kilómetros de Rio Grande, sobre el rio Ewan, allí vive este hombre que cuanta que fue minero y artesano, que estuvo en Malvinas, que recorrió Península Mitre y llegó hasta la Isla de los Estados.

¿Qué hace que alguien decida resguardar un lugar a costa de vivir sólo en el medio de la nada?: “En el destacamento hace dos años que estoy, yo ya lo conocía de cuando todavía estaba en funcionamiento, cuando veo el desastre que habían dejado dije ‘cuando pueda me vengo para acá’. Me pongo en contacto con Defensa Civil y la Brigada Forestal, porque fui brigadista en Río Turbio, les digo ‘estoy a disposición’, y me dijeron que, si me quería quedar en el Destacamento porque tenemos muchos problemas con los incendios, así que traje todo el equipo de campamento para quedarme acá, y empecé a limpiar, a sacar mugre, a apagar fuegos, y me fui quedando”.

¿Cómo es vivir en un destacamento abandonado?

Malvinas: “No soy un héroe”: Nacido en Merlo (Provincia de Buenos Aires) hace 55 años, su hermano le mandó un pasaje y llegó a Tierra del Fuego en 1985. “Estuve hasta el año 90, me recorrí todo, conocí toda la isla incluía la Isla de los Estados porque estuve con gente de la Armada con el tema del balizamiento, y aparte porque soy bastante arqueólogo aficionado, y un día por hacerme el corajudo dije ‘me voy a Policarpo’”.

De su paso por Malvinas comparte algunos recuerdos:

“Al vivo le tengo miedo, no al muerto”:

Desde hace dos años, para quienes lo conocen, es conocido como el guardián de Puente Justicia y a cada familia que visita el lugar los fines de semana, para acampar o solo pasar el día, les advierte si hay perros cimarrones por la zona, da recomendaciones para apagar el fuego o ahoga él mismo los fogones mal sofocados.Flavio, alto y desgarbado, vestido siempre de uniforme militar o se scout, boina y botas acordonadas, cuenta a quien se pone a conversar con él, que fue combatiente de Malvinas. Su forma de hablar da cuenta de su paso por las fuerzas armadas y asegura que está “siempre dispuesto” para servir a la patria.Además señala que fue scout y bombero voluntario. “Vine y me puse a hacer tareas de mantenimiento. Soy voluntario, no cobro sueldo ni nada, lo hago por voluntad mía, mientras pueda ser útil a la sociedad lo hago, el día que no pueda no podré y ya está”, dice y sostiene que “estoy las 24 horas permanente”.Flavio asegura que “la gente ve que los estoy cuidando para que no hagan macanas, entonces me traen cigarrillos, yerba, pero yo no le pido nada a nadie, yo trabajo voluntario ayudando a la gente”. Además sostiene que “yo también hago mis changas y mis monedas y me compro mis cosas”.“Acá es como vivir en un cementerio, no joroba nadie, los fines de semana viene gente y cuando están acampando alguno que otro se porta mal para no perder la costumbre, pero la mayoría sabe respetar las cuestiones, y después que se fueron no anda nadie por acá en la semana y en invierno no te digo nada, nadie te jode”, señala.A Tolhuin va cada vez que puede a comprar algunos víveres. “Me voy a dedo, pero como me conoce todo el mundo a lo mejor llego a la entrada de la ruta y enseguida para alguien, a veces ni hago dedo y pasan y me llevan, otras veces me paro a hacer dedo, pero no hago lo que hacen los mochileros o lo que cree la gente que hacen los mochileros, no me paro todo el día a hacer dedo porque no avanzas, se te pasa el día”.Flavio afirma que “para mi familia soy un loco”. Es que tampoco considera que tenga grandes necesidades para vivir. “¿Plata? ¿Qué es eso? A mí no me paga nadie nada, esto lo hago por sentirme bien yo y ayudar a los demás, hago changas, compro provisiones y voy acovachando”.Además dice que “la pensión la tengo, pero la rechacé, hice trámites para que la cobre mi vieja para mis hijas; estoy entero y puedo trabajar, me arreglo con lo que tenga”.En estos dos años varias veces le robaron, provisiones, herramientas y hasta una bandera malvinera que había colgado en el mástil. “Soy bastante resentido en ese sentido –apunta- ¿Por esta basura perdimos gente y yo peleé?”.En el edificio donde hoy vive, un suboficial se mató en planta alta, mientras que en la planta baja se ahorcó una mujer hace ya varios años.Antes de despedirse y seguir visitando a otros visitantes del Puente Justicia, Flavio relata que “mientras sea útil seguiré acá”.