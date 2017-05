Organizado por Concejal y declarado de interés socio cultural por el Concejo Deliberante se llevo a cabo un taller sobre “Autocultivo de marihuana”.

Asimismo remarcó que nosotros como “Concejo Deliberante podemos pedir la adhesión a la ley nacional, y después es un trabajo que le corresponde a la Legislatura poder hacerlo a nivel provincia, este será un dialogo que habrá a lo largo del año, incluso los profesionales presentes en el seminario querían comenzar a conversar con algunos de los Legisladores sobre esta temática”.

Por su parte, la concejal Veronica González manifestó que “es integrarnos a otra temática, y a pesar de que es un tema que no deja de ser tabú, pero en realidad hay muchos temas en los que se está corriendo la venda de esta cosa tabú instaladas socialmente porque mucha otra gente lo está necesitando, ya la estaba utilizando, y cuando algo no se expone a la sociedad se generan otros circuitos por debajo que hace que termine siendo un mercado negro de algo que realmente es muy necesario”.

El mismo fue organizado por la concejal del FPV, Miriam Mora de Rio Grande en el gimnasio de la UOM de esa ciudad, con la presencia de alrededor de 300 personas que se inscribieron.Cabe remarcar que recientemente el Congreso con la aprobación del Senado convirtió en ley el uso del cannabis medicinal, dado que la norma tenía media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera Argentina se suma a Colombia, Chile y Uruguay, que ya regulan la utilización de esta sustancia con fines médicos.La concejal Mora señaló que “superó las expectativas, y muy contenta de que haya muchísimas personas interesadas en el tema para romper tabúes, para salir de la ignorancia y poder aprender justamente de que se trata el aceite de cannabis medicinal”, dijo, al tiempo que expuso que “esto se trata de una lucha de madres para terminar con el dolor y el sufrimiento para sus hijos con diferentes patologías, realmente ellas han peregrinados tanto por las Cámara de Diputados, como de Senadores, trabajando, y siendo apoyadas en esta ley para el uso del aceite de cannabis medicinal, y la investigación, a pesar de que su lucha no termina porque el segundo punto que tienen es el auto cultivo, y evitar de esta manera la comercialización del aceite de cannabis, están esperando la promulgación correspondiente a la ley, y continuaran a lo largo del año trasladándose a diferentes provincias para exponer sobre esta temática”.Puntualizó que “existen muchas personas que optan por esta medicina en terapias contra el cáncer, la epilepsia refractaria, el autismo, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, la desnutrición, artrosis y enfermedades neurodegenerativas como mal de Alzheimer y Parkinson, personas que empezaron hace años y han ido logrando mayor apoyo de la comunidad médica y están dando una fuerte y persistente lucha por mayores avances en la legislación de nuestro país para establecer un régimen legal del cannabis medicinal, que es legítima y digna de acompañar”, concluyó.Finalmente, la concejal Mora subrayó que en “Argentina existe gente que está utilizando el aceite aunque conseguirlo no es tarea sencilla”.En tal sentido mantuvo que “nosotros somos responsables políticos de discutir lo que una ciudadanía conoce, como así también aquellos que la ciudadanía desconoce respecto de muchos temas, y nosotros somos quienes ofrecemos la posibilidad de que se ponga palabra a todo esto”.Finalmente indicó que “este tema debemos plantearnos de forma seria y ordenada ante la sociedad, debemos dejar de lado el concepto tabú, y como otras muchas medicinas que nuestras abuelas cenismo utilizando en lo cotidiano, esto me parece que es algo más”.