Un sujeto identificado como Diego Videla (33) fue detenido nuevamente, esta vez luego de una denuncia de su ex pareja por abuso sexual y robo.

En aquella audiencia por la cual termino detenido en primera instancia se llevó a cabo sin la anuencia del fiscal del caso, Eduardo Tepedino, quien ya se había negado a la liberación del imputado, cosa que sucedió tras pasar ocho meses de prisión, por decisión de los integrantes del tribunal.

Desprotegida a merced del violento:

Luego de varios minutos llego al lugar personal policial de la Comisaría Quinta quienes demoraron a Videla, en tanto en sede judicial la mujer manifestó que fue obligada a mantener relaciones sexuales.

No es la primera vez que es denunciado por un caso de violencia de genero, sino que una causa judicial en el Tribunal de Juicio lo tuvo detenido, pero fue excarcelado con anuencia de la victima.Videla tiene un juicio pendiente por lesiones, amenazas, daños y desobediencia de una restricción de acercamiento a su ex pareja, a la cual en forma recurrente acosa y agrede.Salio en libertad protagonizo y lo primero que hizo fue ingresar a la casa de su ex pareja y llevarse distintos efectos personales y hasta el perro, por lo cual la mujer lo relaciono al hecho rapidamente con Videla.Pero hasta el martes increíblemente no se había cumplido con la consigna policial en la vivienda, lo cual facilito que Videla llegara a la misma y encontrara a la mujer sola en la vivienda.Tras esto las autoridades judiciales resolvieron la inmediata detención de Videla iniciando una nueva causa en su contra por el delito de abuso sexual, e incluso generaron una segunda causa por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la cual apunta a las autoridades policiales responsables de no haber designado la consigna en el lugar que habría evitado este penoso resultado.