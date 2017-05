Se busca al poseedor del carton Nº 8334, el cual resulto ganador de un premio de aproximadamente 550 mil pesos del Telebingo Fueguino en Ushuaia, el cual aun no se presento a cobrar el premio que consiste en un automovil y dinero en efectivo.

El dueño de la agencia Nro 121, sita en Gobernador Paz 145, en Ushuaia Roque Perez indico que abrió sus puertas hace apenas 20 días y vendieron el carton ganador, pero que aun el ganador no se presento a cobrar el premio.

Vale destacarse que aparezca o no el ganador de los 550 mil pesos, la familia Roque ya se ha hecho acreedora del 1% que le corresponde a la agencia vendedora del billete premiado, por lo que es muy elogiable la actitud de Roque Ruiz, quien insiste en dar con el cliente o la clienta a la que la suerte le sonrió… y todavía no lo sabe: “A mí me da mucha pena que haya un vecino que tal vez tenga el billete ganador en el bolsillo e ignore que se ganó una cantidad de dinero importante. Seguro es un trabajador como nosotros, al que le haga buena falta ese dinero”.

Aunque ya han transcurrido unos cuantos días desde que el bolillero del IPRA arrojó los números de la suerte que convirtieron al poseedor del cartón 8334 del Telebingo Fueguino, en ganador de un automóvil Peugeot 408 – con un valor monetario de aproximadamente 350 mil pesos – y un pozo de 200 mil en efectivo, unos 550 mil en total, no hay noticias de él o de ella.Consultado si tiene algún dato más que se pueda aportar sobre la persona a la que le vendió el billete ganador y que todavía no se ha presentado a reclamar su premio, Roque respondió: “De esa jugada nosotros vendimos 220 billetes, muchos de los cuales se comercializaron en las puertas de La Anónima de la calle Concejal Rubinos, entre las 12 y las 16 del mismo domingo 30 de abril.Por eso creemos que hay muchas posibilidades de que el ganador haya adquirido el billete ese día y en ese lapso. De todas maneras no descartamos que tal vez lo haya comprado directamente en nuestra agencia, porque teníamos una buena cantidad de cartones colgados en tanzas, exhibidos en el salón”.Finalmente, Roque expresó su deseo de que la presente nota sea leída por quien la suerte tocó con su varita mágica aunque le continúa siendo esquiva, que aparezca ese cartón tal vez guardado como él decía en el fondo de un bolsillo o de una cartera… y que su dueño o dueña lo presente antes del lunes 15 de mayo, plazo final para cobrarlo.