Desde hace una semana en las redes sociales se viralizó, un rumor sobre la vinculación del empresario Darío “El Gringo” Weiss, (47), representante en TDF de la empresa Quilmes, Pepsi por medio de la firma Casa Hebeweiss y de Grenoble S.A con la empresa Citroen entre otras actividades empresariales, sobre una denuncia por parte de los padres de una niña de alrededor de 13 años de edad ante el Juzgado de Instrucción Nro 1 del Distrito Judicial Sur a cargo del Dr. Javier De Gamas Soler y en abril de 2017, por la madre de una jovencita de 15 años, ante el Juzgado de Instrucción Nro 2, también del Distrito Judicial Sur, bajo la titularidad de la magistrada María Cristina Barrionuevo.Los padres de las dos menores acusaron a Weiss de haber seducido e inducido a sus hijas a relacionarse con él sexualmente, luego de ganarse su confianza para que consintieran los contactos.Debido a las afrmaciones de las menores, los jueces dispusieron hasta el momento la realización de una batería de pericias, entre las que se cuenta el análisis de los mensajes recibidos en sus teléfonos celulares, cuyas expresiones y tono denotarían el tipo de relación que existía entre el adulto y las chicas.En los próximos días y con la fnalización de las pericias dispuestas, se espera que la Justicia resuelva los pasos que dará ante los hechos denunciados y se los notifque a los abogados de las partes, como así también al acusado a fin de que ejerza su derecho a la defensa, con la representación legal de rigor. Weiss se encuentra casado y es padre de pequeños.Por ese motivo no pudieron dar crédito a la posibilidad de que su hija adolescente pudiera haber mantenido una relación con el amigo de la familia que los frecuentaba y visitaba en su casa a menudo.Desde el seno familiar de las dos jovencitas se manifestó la preocupación de que la solvencia económica del acusado pudiera facilitar que se ausente de la provincia y eluda así su comparecencia en sede judicial, por lo que confiaron en que “las diligencias se realicen con celeridad”.Si bien en las causas en curso no existe la acusación de abuso o sometimiento contra la voluntad de las menores, el hecho de que las relaciones que se le imputan hayan sido consentidas por parte de las chicas, no atenúa la sanción penal, si se acredita en sede tribunalicia la existencia de las acciones denunciadas por la edad de las menores.Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor o su relación de preeminencia respecto de la víctima”.¿Cuándo hay delito en las relaciones entre adultos y adolescentes? Esto es lo que estipula la ley:Menor de 16 años. El panorama cambia cuando la potencial víctima tiene 13, 14 o 15 años. En este caso puede darse la figura del abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, antes conocida como “estupro”.16 años o mayor. A esta edad, los adololescentes ya poseen consentimiento sexual pleno. Sólo puede configurarse el delito por otras causas, ajenas a la edad. Es decir, cuando la persona es obligada al acto sexual “mediante violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”, establece el Código Penal (artículo 119).