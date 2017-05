Un grupo de padres de alumnos de 5° grado, de la Escuela N°31 "Juana Manso" de Ushuaia, denunciaron a la docente por humillar a sus alumnos en clases. La acusación es contra una maestra de Lengua y Ciencias Sociales -cuyo nombre no trascendió-, y es debido al maltrato verbal y psicológico a la que ésta sometería a sus alumnos, constantemente.

Sin embargo, según la versión que le habría dado su propio hijo, esto fue sólo la antesala de dichos aún mucho más fuertes. "Después agregó: '¿Ustedes saben cómo van a terminar? Borrachos, en una esquina y drogándose' ", narró el padre quien aseguró que muchos de los niños irrumpieron en llanto, a raíz del tenor de las críticas por parte de la educadora.

"Mi nene me dijo que la señorita les dice cosas como 'pendejos de mierda', 'ustedes en su casa son unos vagos', o 'si yo te tengo que hacer repetir, te voy a hacer repetir'. Esto viene de hace rato, esta maestra no puede estar dando clase”, enfatizó y -por último- señaló que ya realizaron la exposición ante el Director de la Escuela, para solicitar la maestra sea removida del curso.

Un padre en diálogo con el programa "Entre Nosotros", por Radio Provincia, relató con lujo de detalles los hechos que involucrarían a la docente en cuestión.El denunciante indico: "El jueves pasado los chicos de 5°B turno mañana tenían que escribir en una hoja el himno y la marcha de Malvinas. Mi hijo y otros chicos no se los acordaban completos, entonces la señorita, con la prueba en la mano, les dijo que era una falta de respeto y que eran unos burros", contó el papá."Desde el viernes que no aparece la señorita, los mató moralmente a los nenes, algunos no quieren ir más a la Escuela", señaló el papá, e indicó que todos los padres del curso tienen un grupo de whatsapp en común y que lo manifestado por su hijo coincide con lo de los demás compañeros.