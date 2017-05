La gobernadora Bertone defendio la gestion del presidente Macri, a los funcionarios de su gestion procesados por causas nacionales y dijo que sino fuera por Nacion en Tierra del Fuego nadie cobraría los aumentos salariales y reveló que tanto el pago de salarios como de los aumentos otorgados, son resultado de negociaciones previas con el gobierno nacional, para que garantice el envío de ayudas del tesoro nacional -ATN- que permiten hacerles frente.

Retiros voluntarios:

No obstante, indicó que “en las últimas reuniones de Ministros de Economía se hizo un requerimiento a las provincias para ver si quieren efectuar propuestas de retiro voluntario. Nosotros lo estamos analizando, pero no creo que a la gente le interese. Se ha hecho en el pasado y en los cruces que estamos haciendo con ANSES detectamos mucha incompatibilidad en las funciones; quizás en esos casos interese, pero no hay una posición de inmiscuirse”.

Aporte para Salud:

“la Organización Mundial de la Salud dice que los médicos tienen que atender 18 pacientes por día y acá hemos tenido amparos judiciales para atender cinco pacientes por día. Podrían hacer un esfuerzo más y ya sería algo importante atender 15 pacientes”

Endeudamiento a los lebacs:

Cambios en los ministerios:

Funcionarios procesados: Por otra parte se la consultó sobre el procesamiento de dos altos funcionarios que siguen en sus cargos, cuando había expresado que en caso de sospecha de corrupción de cualquiera de sus colaboradores, serían apartados. En el caso del titular de la AREF aclaró que “Capellano no tiene ningún procesamiento”; y respecto del presidente del BTF Miguel Pesce (ver)

Aseguró que sin Macri no se pagarían los salarios y que ahora negocia más ayuda económica para reforzar el aumento de los trabajadores de la sanidad. La gobernadora negó que el gobierno nacional haya pedido el despido de 3.500 trabajadores estatales, como habían alertado desde ATE, pero sí reconoció una sugerencia de implementar retiros voluntarios, que se está analizando.Por otra parte, se le preguntó sobre el alerta que encendió el secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, cuando aseguró que desde Nación se había pedido el despido de 3.500 trabajadores estatales de Tierra del Fuego después de las elecciones de octubre. “Por lo que escuché, dijo que el gobierno nacional había pedido a los gobernadores el despido de personal, pero luego lo desmintió. Yo no puedo hablar de expresiones de otros, pero con nosotros el trabajo de las áreas nacionales es permanente y nunca se nos ha dicho cuánto personal tenemos que tener”, respondió Bertone.La intromisión en todo caso está plasmada en los “acuerdos de responsabilidad fiscal con determinado presupuesto” que se han firmado. “Dicen que no paguemos salarios o demos aumentos que no condicen con la realidad, o no tomemos personal en áreas donde no se necesita. Esa es la concepción, siempre dentro del marco del respeto”, aseguró.Así como los fondos para dar el aumento salarial en 2017 fueron aportados por Nación, la gobernadora dijo que ahora negocia un adicional para reforzar la recomposición que está reclamando ATSA para el área de salud. “Estamos solicitando a Nación la posibilidad de seguir discutiendo el nivel salarial en el área de Salud. Vino a la provincia Paulino Caballero, un viceministro del área de Frigerio, con quien trabajamos los números de nuestra provincia y las posibilidades que tenemos de acuerdo a nuestro presupuesto y la disponibilidad de Nación para cada provincia. Estamos discutiendo con el gobierno nacional cuál es la ayuda que nos puede otorgar para mejorar el nivel salarial. Con el viceministro Caballero miramos todo el presupuesto, vimos los flujos de caja y estamos analizando todo. Cuando podamos darles una respuesta, obviamente nos vamos a sentar con ATSA”, adelantó la gobernadora.Con respecto a la falta de profesionales, dijo que “es un problema en todos los niveles y es permanente la queja de las demás provincias. El sector privado trata de llevarse profesionales que consigue el sector público y nos pasa mucho, porque reciben una oferta mucho más competitiva que la que puede pagar el estado. No tenemos los recursos, y ahora estamos discutiendo 30 ó 40 millones con Nación para mejorar los sueldos. Hay una realidad que muchos no quieren ver, porque en otras provincias hace meses que no se pagan jubilaciones o sueldos. Por lo menos nosotros tratamos de cumplir en tiempo y forma y vamos negociando la ayuda que necesitamos. Puede ser que en algún momento nos digan que esa ayuda no está más y la situación sería peor. Hoy por hoy vamos tratando de que en todas las áreas haya inversión”, dijo.Reiteró que “estamos analizando todo para buscar una solución. El Estado está invirtiendo en insumos y llevamos más de 100 millones de pesos invertidos en insumos y equipamiento; y queremos también tener una mejor atención. Los esfuerzos son permanentes. El otro día una paciente en Ushuaia necesitaba una plasmaféresis y el jueves a última hora nos pedían un anticipo de cinco millones para que pudiera ser derivada, porque lo que se podía hacer en la provincia no era suficiente. Priorizamos la vida de ese paciente y en estos días se ha ido recuperando, pero la inversión en salud en cada paciente que no tiene obra social o tiene una enfermedad de este tipo, implica cuestiones donde hay que decidir en minutos y hay que contar con el recurso. Es importante pagar salarios, pero también tenemos que tener recursos para asegurarnos la calidad de vida de la gente”, subrayó Bertone.Consultada sobre el avión sanitario para las derivaciones, dijo que “hay dos opciones en este momento. Tenemos otorgados siete millones de pesos del Ministerio de Salud de la Nación y ya los tenemos en nuestras cuentas, para la reparación del Lear más viejo que tenía la provincia. También tenemos la afectación para la compra de un avión, con los bonos. Lamentablemente por el estado de abandono en que encontramos la provincia, cuando se devolvió el avión que tenía la provincia quedó una deuda importante judicializada, con la empresa Bombardier. No podemos comprar ni podemos ir a pedir repuestos porque hay una judicialización. De un día para otro en esta provincia se decide no pagar las cosas, y no se pagan, al estilo del puerto”, criticó de la gestión Ríos.A partir de la herencia recibida, Bertone insistió en que “está todo por resolver” en la provincia, y citó como ejemplo el acuerdo al que arribaron con la ART. “El otro día me llama la ART con la que contrata la provincia y me dicen que es la primera vez que el estado reclama la devolución de lo que se ha pagado cuando le correspondía a la ART. De ahí vamos a cobrar más de siete millones de pesos. El Estado no hacía los trámites, en todas las instancias y cuestiones administrativas había una desidia importante, y en este caso los períodos que están prescriptos los pierde el estado. En todas las áreas estamos incentivando a recuperar todo lo que se puede. Hay juicios por doquier y donde uno mira hay un reclamo. Esperamos que se puedan resolver de la mejor manera, sin que la provincia siga perdiendo, como ha perdido en el pasado”, expresó.“Eso se está analizando con el presidente del Banco Miguel Pesce. Lo trabajamos junto con Caputo, que es el Ministro de Finanzas de Nación. Necesitamos realizar inversiones hasta que vayamos haciendo las obras o en el proceso de veda invernal, para que no se desvalorice ese dinero”, dijo, recordando que “la inversión tiene que estar autorizada por el gobierno nacional, permitida por nuestra Constitución y nuestra legislación, y tiene que ser provechosa”.Hasta el momento, por la tasa de interés que pagan, los lebacs serían la mejor herramienta: “Hay que poner el dinero a resguardo y rápidamente proceder al llamado a licitación de las obras. Queremos aprovechar esta etapa de invierno para licitar cuando se levante la veda invernal”, dijo.Consultada sobre el cambio que había adelantado en áreas del gobierno que no han estado a la altura de las circunstancias, Bertone dio cuenta de la renovación en el equipo económico. “En el área de Economía hemos cambiado todos los secretarios y subsecretarios. Hemos tenido una jura importante de funcionarios que han sido reemplazados y así seguiremos en otras áreas. A veces no es el ministro el problema sino sus colaboradores, secretarios, subsecretarios, coordinadores. En Economía teníamos un gran cuello de botella y se ha cambiado casi todo el equipo completo. Necesitábamos en ese área diez años de ejercicio profesional, en el caso de los contadores, ocho de experiencia en un cargo similar, y hemos podido contar con profesionales de planta permanente, en algunos casos vinieron de otro lugar, como el área de Salud, y hemos hecho un reemplazo casi total de los funcionarios. En otras áreas seguiremos haciendo cambios, no necesariamente del ministro sino del que lleva el expediente en sí”, ratificó.Confirmó que Ruckauf “es el hermano del ex vicepresidente de la Nación, un traumatólogo que ha trabajado en todas las gestiones peronistas y también mucho en el sector privado”.