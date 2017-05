Un móvil de Defensa Civil Provincial con tres agentes, identificados como Gustavo Gomez, Gerardo Medrano y Claudia Carrizo, sufrieron un accidente en la Ruta Nº 3 cuando transitaban por el lugar de manera preventiva, allí de forma imprevista se salio una de las ruedas con el palier incluido y de milagro no se produjo una tragedia.

Hasta el momento las autoridades de Defensa Civil no dieron a conocer oficialmente el hecho como así tampoco se informo en el parte de prensa de la policía provincial.

Pareciera que las autoridades de Defensa Civil y del Ejecutivo Provincial están esperando que suceda una tragedia para tomar medidas respecto al estado de los vehículos de Defensa Civil, los cuales no están en condiciones de transitar, justo cuando comienza la temporada de invierno, donde mas actividades de Proteccion realizan en la ruta Nº 3.

El hecho se registro a la altura de Rancho Hambre y lo mas insólito es que el personal había elevado informes sobre el estado de los vehículos, los cuales no solo no tienen el mantenimiento adecuado, sino que ademas no tienen RTO vigente y representan un verdadero peligro la circulación de los mismos no solo para el personal que debe utilizarlos, sino para otros vehículos que transiten por la ruta, ya que esta vez el desprendimiento de la cubierta de milagro no golpeo a otro rodado lo que podía haber provocado una verdadera tragedia.No es la primera vez que un vehículo afectado a Defensa Civil sufre esta clase de accidente por falta de mantenimiento sino que es un hecho recurrente, recordemos que los vehículos actualmente usados son parte de las donaciones que realizaron las empresas petroleras, las cuales antes de darlos de baja los entregaron a la provincia en carácter de donación.