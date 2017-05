Desde el Sindicato Argentino de Television los empleados de los canales 11 de Ushuaia y 13 de Rio Grande, se continua con medidas de fuerza reclamando un aumento salarial del 38 por ciento, aunque desde el Ejecutivo por decreto (ver)

Además de los elevados haberes que trepan hoy hasta los $96.256, los canales que tienen a un pingüinito en Ushuaia y a un Onita, en Río Grande, como distintivos, cuentan con el pago de toda una batería de adicionales.

Como hecho anecdótico vale mencionar que todos los meses, son numerosos los agentes de los canales que deben tramitar un pedido de excepción para cobrar haberes que superan a los de la gobernadora Rosana Bertone, estimados en los 80 mil mensuales, dado que la Ley 5811 en su Art. 74, establece que “Ningún funcionario de la Administración Pública central, reparticiones centralizadas y autárquicas, cuentas especiales y empresas y sociedades del Estado, así como los intendentes, podrán percibir una remuneración mayor a la que se fije para el gobernador de la provincia”.

Listado de cuanto cobran los empleados del canal:

Desde Gobierno dieron a conocer que en promedio los empleados de los canales cobran $ 55.292 y que de aplicarse el aumento solicitado pasarian a cobrar en promedio $ 78.302 pesos.Actualmente la sumatoria de los haberes de los 172 empleados de los dos canales de televisión de la provincia representó en marzo una masa salarial de $7.807.771, mientras que en abril –con el aumento otorgado por decreto - fue de $9.510.245.-La alteración de la programación causa desagrado particularmente en aquellos sectores que por su vulnerabilidad económica no cuentan con la posibilidad de presionar otro botón del control remoto y continuar informándose y entreteniéndose por la televisión de cable y deben indispensablemente depender del canal de aire gratuito para ello.Por ejemplo, la posibilidad de realizar horas extras al 50% entre semana y al 100% los domingos y feriados; plus si se sale del edificio del canal; extra por manejo; adicional del 30% plus color si tienen cargo jerárquico; un plus en caso de ser musicalizadores o sonidistas. Etc.Precisamente por esa razón, los empleados favorecidos con sueldos superiores a los de la mandataria, perciben sus haberes por la vía de la excepción.ARIAS JORGE OSVALDO: $86741,58MALDONADO ARIEL OSCAR: $86.451,62SAAVEDRA ROBERTO PATRICIO: $83.253,02BARONE CINTIA MARLENE: $81.391,28CARZO SERGIO ANDRES: $80.766,41VILLALBA MARCOS ANDRES: $75.763,88SPARROW LEANDRO JAVIER: $74.760,61AGUIRRE GUSTAVO CELESTINO: $74:191,63ROMANO JUAN MANUEL: $73.967FERNANDINO ADRIAN HUGO: $73.636,96MIRANDA MAURO FABIAN: $71.743,86BETANCOURT MARIA ASUNCION: $71.662,01SUAREZ GRANDI DANIEL A.: $71.486,31CLAUS SANTIAGO RAUL: $71.153,41FERRARI MARIANO ERNESTO: $70.770,99PUEBLA OSCAR LELIO: $69.171,92ACOSTA RICARDO ARISTOTELES: $68.944,97HOLZMANN LUCRECIA BELEN: $68.348,16BRAVO MAURICIO RICARDO: $67.546,58RODRIGUEZ MARIA LAURA: $66.768,16GOMEZ BODO MARIA FLORENCIA: $64.786,75MILIA GUILLERMO GABRIEL: $64.457,04SANTAMARIA EXEQUIEL NICOLAS: $64.306,13SANTOMÉ MIGUEL ANGEL: $64.022,81SALDIVIA CARDENAS ALEJANDRA ESTER: $62.621,32METRECHEN HECTOR FABIAN: $60.278,64ZAMORA SYLVIA GUADALUPE: $60.184,8RODRIGUEZ JORGE ADRIAN: $59.649,43ARIAS KARINA: $59.585,38KOESTLER HUGO CARLOS: $59.197,6IBARRA SERGIO ENRIQUE: $57.486,78PEPE ESTEBAN FERNANDO: $57.151,87AGUIRRE JUAN MANUEL: $56.988,89PEREZ GUILLERMO MARTIN: $56.666,44CALDERON PAOLA BANESA: $56.526,54SACAYAN MARCELO ORLANDO: $55.537,96YACANTE ROSA SUSANA: $55.077,76MARCEL JUAN IGNACIO: $54.625,3CARDENAS CHAVEZ CARINA DE LOURDES: $54.508,98LAUMAN MARIA INES: $54.197,58HERNANDEZ FRANCISCO JUAN: $52.259,79GRACIANIA FLORES NATALIA BELEN: $51.974,27SANCHEZ JUAN DOMINGO: $51.097,88VIVAS INOCENCIO OSCAR: $50.969,26GOMEZ MEZA JOSE ANTONIO: $50.784,28ROHR LEANDRO EZEQUIEL: $49.768,74KASZUBA MIRTA ALICIA: $49.722,37RIOS FACUNDO MATIAS: $49.689,78FERNANDEZ BRAVO MARIANO DAVID: $49.622,42GRIGERA DIEGO MARTIN: $49.022,08GONZALEZ MANSILLA CAROLINA BEATRIZ: $47.732,32VASQUEZ MIRIAM ISABEL: $47.720,12RUIZ ARREDONDO HECTOR DANIEL: $47.604,96D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO: $47.501,62ROMERO JORGE DANIEL: $47.495,63IBARRA MELISA GABRIELA: $46.896,63VILARIÑO SILVIA ANDREA: $46.662,35LEDESMA GABRIELA VALENTINA: $46.421,4BARRIA PABLO DANIEL: $46.380,48AVENDAÑO GLORIA ROSA: $46.272,06CONTRERAS OSCAR ALBERTO: $45.281,91PEREZ MARCELO MARTIN: $45.281,6ROJAS PABLO RICARDO: $45.045,99COFRECES JOAQUIN: $44.811,48VERA SANDRA CECILIA: $44.807,92SAFONT ALZUGARAY CARLOS EDUARDO: $43.441,34COIHUIN MALDONADO ALEJANDRA DEL CARMEN: $43.171,58LOPEZ ISABEL BEATRIZ: $43.150,89SEGADO FERNANDO EZEQUIEL: $42.931,53ALVAREZ JOSE IGNACIO: $42.690,66GOMEZ DANIEL EDUARDO: $41.278,56SOCAZA ANGELA: $41.263,67BASUALDO LUISA DEOLINDA: $41.232,7MANCILLA FABIOLA MARCELA: $40.776,64MEDINA DARIO ALBERTO: $40.699,44VELAZQUEZ PABLO FERNANDO: $37.369,17GOMEZ MARIA CELESTE: $37.045,26CUCHI PABLO ARIEL: $36.913,34PALAZIOL GLADYS ANA: $36.853,05MANSILLA CONCHA JOSE AUGUSTO: $36.322,31MORTE CARLOS MARTIN: $31.018,45VALDIVIEZO JOSE OSCAR: $30.749,27PUCA CARLOS MIGUEL: $30.101,7BONTES JUAN ALBERTO: $28.868,12SERRA JESSICA DANIELA: $28.493,97