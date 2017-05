Una mujer y su bebe de 4 meses resultaron golpeados en un accidente vial, hecho registrado en la intersección de Provincia Grande y Pastor Lawrence de Ushuaia. En dicho siniestro se vieron involucrados dos rodados, siendo el primero de ellos marca Toyota, modelo RAV4, color Gris, dominio MFZ 361, el cual era conducido por Denis Ezequiel García , quien se trasladaba en compañía de su pareja Emilia Córdoba (24) y su hijo de 4 meses de vida, quienes antes de la llegada de la comitiva policial se habían retirado del lugar, con dirección a la clínica San Jorge, a los efectos de hacer atender al menor, en tanto que el conductor del rodado permaneció en el lugar.

Italo Ariel Choque

En el lugar se labra acta de estilo en conjunto a personal de la División Policía Científica. Del mismo modo se puso en conocimiento al Juzgado de Instrucción en turno. Asimismo se dio intervención al personal de Tránsito Municipal, ello debido a la faltante de documentación.

En el mismo orden se trasladó a ambos conductores a fin de practicarle las pericias de rigor (extracción de sangre, para análisis de alcoholemia).

Por otra parte, el restante vehículo involucrado, marca Peugeot, modelo 207, color azul, dominio LCU 064, era conducido por(33), el cual no poseía licencia habilitante para conducir.En cuanto a las dos personas que se habían trasladado al centro de salud, no presentaban lesiones, no obstante la mujer, manifestó sus deseos de radicar la pertinente denuncia por el hecho suscitado.