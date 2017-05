Un conductor en estado de ebriedad protagonizo un accidente de transito luego de impactar con el vehículo Fiat Palio, dominio PGH-383 que conducía, a un rodado marca Ford modelo Focus, que freno en el semaforo ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Prefectura Naval, en la zona de Chacra II de Rio Grande.

En este orden precisó que “noté el olor a alcohol que tenía cuando se acercó a decirme que se hacía cargo de absolutamente todo, pero más allá de este impacto que tuvimos, yo le digo que esto fue al frente de una escuela, y que no puede circular de esta manera”.

Ambos vehiculos circulaban por Prefectura Naval en la misma dirección, por la mano que va hacia la Avenida San Martín, y se produjo el impacto al llegar a la esquina a pocos metros de una escuela primaria. Si bien no se registraron personas heridas, y podría haber pasado desapercibido, el test de alcoholemia sobre el conductor del Fiat Palio resulto de 2.33, cuatro veces por encima de lo permitido por la normativa.“Venía muy fuerte y la graduación alcohólica que le dio fue de 2.33, no pensás que a las diez de la mañana vas a encontrar a una persona alcoholizada de esta manera y manejando”, lamentó.Por último, indicó que “hoy fueron chapas, pero si hubiera sido la vida de un niño no puede decir me hago cargo como me estaba diciendo a mí, no hay que circular con alcohol, yo estoy bien”.