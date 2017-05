El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto dejó en un segundo plano la coyuntura electoral que preocupa al gobierno provincial y señaló que cada vez hay más reclamos de trabajo y comida. Negó el diálogo con los intendentes del que habló la gobernadora Bertone (ver)

Cuestionó el interés por la coyuntura electoral cuando hay respuestas urgentes a la demanda social:

“Hoy piden trabajo y comida. Hemos triplicado la cantidad de bolsones de comida que se entregan. Es preocupante. La gente viene a pedir una vivienda porque han sido desalojados, no pueden seguir pagando el alquiler, nosotros teníamos casi terminado un centro para albergar a 48 familias en Andorra y fue destrozado en varios lugares. No sólo hace falta el recurso económico para volver a realizar el trabajo que los vándalos rompieron, sino que posterga la solución a estas personas. Ese recurso económico hoy lo tenemos que volcar a dar albergue en hoteles a estas personas que, por un motivo u otro, quedan sin techo”, dijo.

Unión complicada: Dado que el legislador Ricardo Furlan volvió a reiterar la importancia de unir al PJ y el FPV, se le preguntó si lo ve viable. “Si el candidato está dispuesto a defender las políticas que tiene la plataforma del FPV, nosotros no tenemos ningún problema en realizar un frente con todos aquellos que tengan estas posturas y privilegien lo que privilegiamos durante doce años, que es equiparar derechos, buscar mayor justicia social sobre todo, y que defienda firmemente los puestos de trabajo no sólo de la 19640, sino también de otras áreas que se vieron perjudicadas por las políticas nacionales durante todo este tiempo. También que defienda firmemente la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, que tenga una postura firme en defensa de la ampliación de derechos. Estamos viendo con mucha preocupación lo que dictaminó la Corte hace unos días con respecto a la aplicación del 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad”, apuntó.

Municipios a la par:

Souto, dijo que con el gobierno provincial, la “relación está difícil”, lamentó. “Nos sorprendieron algunas declaraciones de la gobernadora que francamente no ayudan. Sigue victimizándose, cuando seguimos esperando el famoso llamado del primero de marzo. Ya pasaron dos meses y no hay novedades”, expuso.“Está metiendo de por medio las elecciones de octubre. Nosotros nos cansamos de decir que son muchos los problemas que tiene la ciudad como para estar pensando en las elecciones. Por supuesto hacemos política y, llegado el momento, habrá un candidato de este espacio político, y se verá quién. Para nosotros lo más importante es resolver los problemas de los vecinos, que son muchos, y cada vez se hace más compleja la situación laboral. El principal pedido hoy de los vecinos es trabajo, más allá de los reclamos que siguen haciendo por el estado de las calles”, sostuvo.“La situación social es muy compleja, cada vez se pone más dura y tenemos el triste privilegio de ser la provincia con mayor cantidad de despidos durante la gestión del gobierno de Macri. Esto golpea muy fuerte a Río Grande, pero también se nota en Ushuaia. Estamos muy preocupados por la situación social, que se agrava día a día”, insistió el funcionario.“Nosotros no hemos cambiado nunca nuestra postura. Nos acusan de ideologistas, pero no hay política sin ideologías, y tampoco hay política sin resultados. Los resultados del seguimiento ciego y sin ninguna crítica hacia el gobierno nacional nos han puesto en esta situación”, acusó.“Tiene que haber algunos principios básicos sobre los cuales estar de acuerdo. Si no, ganar una elección y que tres meses después pase lo que pasó, la verdad no le sirve a los vecinos. Aunque hoy los vecinos no estén interesados por el tema electoral, las elecciones no son neutras para la comunidad: no da lo mismo cualquier representante en la Cámara de Diputados, que es lo que se elige en octubre. No da igual cualquier representante, como no da igual quién gobierne los municipios y la provincia”, remarcó. “Hoy estas cuestiones son secundarias, pero llega un momento en que se hacen primordiales. Cuando llegue el momento, las discutiremos. Mientras tanto estamos abocados a los temas que a los vecinos los tiene en una situación cada vez más preocupante”, planteó.“Nos acusan de mediatizar la relación, y es absolutamente al contrario. Bertone acusa a los intendentes de complicar la relación con Nación, cuando no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Por el contrario, la gobernadora tiene muchas posibilidades y las ejerce sin ninguna duda, al complicar la relación de la Municipalidad de Ushuaia con los vecinos. Doy dos ejemplos claros: en diciembre se anunció una obra por parte del Fideicomiso, eran dos obras financiadas por Nación con aprobación técnica, que no se están ejecutando por intervención de la gobernadora. Segundo, tenemos un crédito pedido por 35 millones, aprobado por ordenanza y por el banco Macro para la compra de colectivos, y llevamos más de 60 días de atraso, porque Rosana Bertone complica la posibilidad de que el crédito sea otorgado”, aseveró.