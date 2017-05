La legisladora Mónica Urquiza del MPF, aseguró que el gobierno fueguino está avanzando en un plan de retiro voluntario, siguiendo la línea que marca el gobierno central, sobre la necesidad de ajuste en los gastos corrientes, a cambio de financiamiento. “Prácticamente está confirmado que se está trabajando en un plan de retiro voluntario”. Recordemos que a principio de mayo fue la propia gobernadora quien dijo que se estaba analizando (ver)

El plan de retiros voluntarios:

Frente a la ola de rumores que suman incertidumbre a la población, remarcó que de parte del gobierno “es una materia pendiente principalmente la información. Hay mucho retaceo, por eso estamos pidiendo sanciones, porque hay pedidos de informe del año pasado”, agregó de otra solicitud que ingresará en la sesión de hoy.

Urquiza afirmó en Radio Provincia que el gobierno fueguino está avanzando en “un plan de retiro voluntario”, y dijo que esto fue admitido “en charlas informales” por parte de funcionarios de la provincia, al tiempo que reclamó información oficial sobre la realidad de la provincia.Otro punto abordado con Labroca “tiene que ver con la retención que hace la AFIP sobre los recursos que recauda y que se coparticipan, del 1,9%. Incluso hay un reclamo en el ámbito judicial de las provincias de San Luis y Santa Fe. Esto se venía efectuando sobre el total de los recursos y no solamente sobre lo que se coparticipaba a cada una de las provincias. Se ha suscripto un convenio con Nación para que el descuento sea sobre los recursos que se coparticipan. Esto también significa para la provincia mayores recursos, porque se dejarían de retener alrededor de tres millones y medio de pesos”, explicó.“Nuevamente estamos demorados con la presentación de la información de la ejecución presupuestaria, tanto de recursos como de gastos, y de cómo se viene comportando el nivel de endeudamiento”, cuestionó, dado que “como el año pasado, recibimos otra vez dos hojitas con la información de la ejecución presupuestaria”.Consultada sobre los rumores de ajuste después de las elecciones de octubre, a partir de publicaciones en medios nacionales sobre el pedido que estaría haciendo el gobierno nacional a las provincias de reducir la planta estatal, en particular en Santa Cruz y Tierra del Fuego, dijo que “son rumores, pero lamentablemente con el correr de los días se terminan confirmando”.“Esto nos ha pasado ya con varias cosas y vamos a solicitar que el Ministro nuevamente venga a la comisión”, anticipó.Puntualmente sobre el ajuste en el estado, mediante el retiro voluntario, aclaró que “no se habló en estas reuniones formales, pero sí en algún encuentro informal, en algún acto. La verdad no hay un horizonte bueno para la provincia; pero si uno no lo puede analizar, tampoco lo puede compartir. Lo que más preocupa es el tema del ajuste, que siempre termina pasando por la provincia. Se habla de que sobran empleados y prácticamente está confirmado que se está trabajando en un plan de retiro voluntario”, disparó, dándole entidad a “algunos rumores se van confirmando”.Consultada sobre la suerte que correrán los empleados municipales, consideró que “en este caso no se ha hablado de los Municipios y se los puede invitar, pero después es una decisión tanto del Ejecutivo municipal como de los Concejos Deliberantes”.“Son informes que tienen que cumplir de acuerdo a las leyes de emergencia en Educación, en Salud, y tampoco los han cumplido. Esto es lo que más preocupa, porque por poco somos el Titanic y, como nos retacean la información, a uno le quedan grandes dudas”, concluyó.