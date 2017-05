El actual diputado nacional y secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, se refirió a la situación del sector que representa y advirtió complicaciones aun mayores para los metalúrgicos tanto a nivel nacional como local y aseguro que se siguen perdiendo puestos de trabajo.

Advirtiendo que los niveles de ocupación que se pierden son "muy difíciles de recuperar, atento a la difícil situación que existe en el país, con la caída del poder adquisitivo y como consecuencia de ello la menor posibilidad de consumo. A eso hay que agregar la apertura indiscriminada de las importaciones, que hace que los empresarios prefieran traer los productos del exterior antes que fabricarlos en el país, con las consecuencias terribles que esto tiene para el movimiento obrero", sentenció.

Consultado sobre la posibilidad de conseguir alguna respuesta por parte del Gobierno, Oscar Martínez respondió que no se consiguió más que "una foto y algún discurso importante hacia fines del año pasado, en la segunda quincena del mes de diciembre; pero que no tuvo ninguna continuidad, a pesar de los compromisos que se asumieron por parte del Ministerio de la Producción, con funcionarios de la provincia de distintos nivel, con representantes de nuestra organización e incluso con el secretario General, Antonio Caló".

"La discusión a nivel nacional viene bastante complicada, atento a que el sector empresarial se niega a atender las demandas y los reclamos que se han manifestado desde nuestra organización, y desde un periodo extenso, el acuerdo salarial venció el último día de marzo".El dirigente metalúrgico, consultado sobre la actualidad del sector, confirmó que se encuentran "con una situación bastante complicada, con retracción en los puestos de trabajo; suspensiones y con retiros voluntarios que traen como consecuencia la pérdida de un nivel importante de ocupación".En el mismo sentido manifestó que "no se ven para nada los brotes verdes, no se ve ninguna luz al final de ningún túnel; en realidad lo que se ve es una mayor complicación que, seguramente traspuestas las instancias electorales previstas para este año, tendrá una gravedad mayor; para los trabajadores y el conjunto de la sociedad", remarcó el titular de la UOM riograndense.Pero reiteró que ese único encuentro "lamentablemente no tuvo ningún tipo de continuidad y vino a ser uno más de los actos del gobierno de desprecio para con los habitantes de Tierra del Fuego, a los que pretenden -como alguna vez lo hicieron saber- reducir considerablemente, en cuanto al número de quienes residen en la provincia".