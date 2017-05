El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el cupo laboral transexual en el Municipio, fue ni bien comenzar la sesión, que los ediles dieron prioridad al dictamen N°22 del asunto N° 125/17 del bloque Forja presidido por la concejal Verónica González, donde la titular del bloque junto a los concejales Alejandro Nogar, Laura Colazo y Miriam Mora dieron su voto afirmativo al proyecto, en tanto Paulino Rossi y Raúl Von der Thusen votaron por la negativa.

Rossi en contra:

Por lo que “debemos garantizar que no sea un criterio de selección la sexualidad de una persona” y si bien “sabemos que existen dificultades creemos que hay otras herramientas y los mecanismos teniendo en cuenta, además que es un segmento cercano a unas 15 personas para quienes se podría determinar políticas de Estado puntuales para contener estas situaciones”.

Rossi insistió en que establecer un cupo de trabajadores trans en el Municipio “no soluciona el problema para nada” además “en esta situación y de acuerdo al grupo de 15 personas que están en esta situación quien va a tener prioridad sobre el resto, creo que nos vamos a involucrar en una situación que no va a solucionar nada”, finalizo.

El mismo señala la inclusión a personas trans (travestis, transexuales, y transgénero) en una proporción no inferior al 0,5% de la totalidad del personal autorizado por Carta Orgánica de Rio Grande, "que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo establecido, conforme las previsiones legales vigentes con el fin de promover la igualdad efectiva de oportunidades en el empleo público municipal, entendiendo que toda persona trans tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género".El concejal consideró que “garantizar un cupo de ingreso al Estado por una condición personal me parece que significaría correr el eje de lo que es importante y lo que no” entendiendo que “nosotros como Estado tenemos que garantizar que ingresen al Estado las personas con mayor aptitud para cumplir y satisfacer una necesidad que tiene que ver con el bien común y con los vecinos”.Además advirtió que si desde el Concejo Deliberante “instalamos como concepto de Estado de que la necesidad de una persona se va a priorizar al momento del ingreso como vamos a hacer para decirle que no”, se preguntó dado que “una mujer que ha sufrido violencia de género y es madre soltera y debe sostener a su familia tiene la misma o más necesidad y acá entramos en algo que no suma absolutamente para nada”.