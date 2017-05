Luego de darse a conocer que se buscaba al ganador del sorteo del Telebingo Fueguino que se había hecho acreedor de un premio de un automóvil cero kilómetro marca Peugeot 408 y de 200 mil pesos en efectivo (ver)

Consultado cómo impacta el premio en su vida, Javier respondió: “La verdad es que yo alquilo, tengo pareja y dos hijos y nos manejamos en el transporte público de pasajeros, así que haber ganado este auto nos vino muy bien. Yo trabajo en hotelería, soy franquero de recepción. Hace muchos años que trabajo en el rubro. En Ushuaia estoy desde el 99 y pienso quedarme muchos años más”.

Finalmente, en los salones del IPRA, Roque Ruiz y Javier Vargas se estrecharon en un abrazo, sonrientes.

Vargas fue entrevistado por Diario Prensa minutos antes de que el IPRA le hiciera entrega de las llaves de su flamante auto y de un cheque por 200 mil. Visiblemente feliz, contó: “Lo que pasa es que me colgué a la hora de controlar el cartoncito y recién cuando me puse a leer una nota que apareció publicada en Crónicas Fueguinas(se refiere a una nota de Diario Prensa) me acordé y se me ocurrió ir a fijarme. En esa nota decía que tal vez el ganador tenía el cartón olvidado en el fondo de un bolsillo y justamente ahí lo tenía yo. Cuando vi que se trataba del carton 8334 me agarró una emoción enorme y me puse en contacto enseguida a través de un mensaje con el dueño de la agencia “Lo de Roque”, quien me confirmó que efectivamente yo había ganado. Fueron por lo menos tres horas en las que no sabía qué hacer ni para donde disparar, con mucho nervio, me sentía muy feliz y desconcertado”.Finalmente, exultante de alegría, el entrevistado expresó: “ Yo juego muy de vez en cuando pero ese día justo la chica que vendía TeleBingo me enganchó a la salida del supermercado de Concejal Rubinos, recién cobrado y decidí probar suerte. ¡Y se me dio!”.El mismo día Javier Vargas leyó la nota en la que se hacía mención a la posibilidad de que el ganador tuviera olvidado en el fondo de un bolsillo o de la cartera, el billete que le permitiría hacerse acreedor a más de medio millón de pesos, dado que el vehículo está valuado en 350 mil más 200 mil en efectivo.Inmediatamente llamó al número de la agencia y le mandó un mensaje a Ruiz para que le confirmara que no era un sueño y que realmente él había elegido el cartón ganador.“Yo sabía…” – dijo Ruiz el agenciero que “Valía la pena esforzarme en encontrarlo porque él es un trabajador como yo”.