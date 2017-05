La Gobernadora Bertone consideró que “hay una crítica despiadada al Gobierno de la provincia” y que tanto los intendentes Gustavo Melella como Walter Vuoto “ponen permanentemente palos en la rueda, por la relación institucional que tenemos con la Nación”. Asimismo, cargó contra los diputados fueguinos del Frente Para la Victoria, al precisar que “hay una ideologización importante”.

Bertone, criticó a los intendentes y evidenció que, al menos por ahora, un acercamiento institucional entre la gestión provincial y los municipios es poco probable.“Me parece que hay una crítica despiadada al Gobierno de la provincia, y ponen permanentemente palos en la rueda, por la relación institucional que tenemos con la Nación”, empezó argumentando Bertone, en relación a la falta de diálogo entre las partes.“Yo no voy a entorpecer (la relación institucional) por una mera cuestión ideológica. Yo tengo que trabajar, uno puede no pensar lo mismo, pero no voy a poner a sufrir a la gente de Tierra del Fuego por mi pensamiento ideológico”, precisó y fue más allá al asegurar que “si tengo que tener un costo político, lo tendré”.“Les hemos pedido lo del Impuesto a las Ganancias y terminaron votaron en contra el Presupuesto 2017 que tenía obras para las provincias”.“Por ahí prefieren hablar por los medios que gestionar en un ministerio, y si vemos en el recinto, los diputados de Tierra del Fuego son los que menos han hablado, lamentablemente”.Consultada sobre los candidatos de su espacio, dijo que se está conversando y recordó que cuentan “con autorización para conformar un frente e incluir extrapartidarios”, finalizo.