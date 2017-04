Un camión afectado a la recolección de residuos de la empresa Agrotecnica Fueguinas, volco cuando cuando se dirigía por la Ruta N° 3, desde Chacra XIII hasta el centro de la ciudad de Rio Grande, a la altura de la planta de la empresa BGH.

Claudio Zárate

En la zona donde se produjo el siniestro suele haber muchos vehículos estacionados de empleados de la fábrica BGH, de milagro y por escasos centímetros, ninguno fue impactado.

El conductor ideficado com, informó a Defensa Civil municipal, que realizó una maniobra evasiva para no impactar contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calzada, lo que provocó el vuelco sobre su lateral derecho, en una banquina no muy pronunciada.