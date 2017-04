La nueva tarifa de gas anunciada por Nacion en Tierra del Fuego significara un aumento promedio del orden del 30 por ciento. Aunque adelantaron que no habrá aumento en la tarifa electrica.

Por su parte, los usuarios con consumos de entre 108.001 y más de 180.000 m³ al año (industrias, generadoras de electricidad) el incremento es cercano al 29%.

LUZ SIN AUMENTO:

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Energía de Nación, la suba del valor del gas en boca de pozo más el aumento en el costo del servicio de transporte y distribución impactará en la Provincia, dependiendo de la categoría de usuario entre un 25% a un 40% respecto de los valores que rigieron hasta el viernes 31 de marzoPara los usuarios comerciales (categorías SGP1, 2 y 3, con consumos anuales de entre 0 a más de 18.001 m3) la suba ronda el 40%. Dentro de esta categoría se encuentran comprendidos las pequeñas industrias y los establecimientos gastronómicos (bares, restaurantes, confiterías), hoteles y hosterías, los establecimientos de salud y educación privada, la banca pública y privada, y los comercios.Según trascendió, el reajuste en el costo del gas no impactaría en la tarifa de energía eléctrica, por cuanto el Ejecutivo absorbería el aumento para que la Dirección Provincial de Energía y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande no los trasladen a los consumidores. De esta manera se estaría compensando parcialmente la anunciada reducción del 40% en la tarifa del servicio de electricidad que fuera anunciada el año pasado, y que hasta ahora no se concretó.