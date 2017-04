Secuestran cocaina, marihuana, dinero y joyas en dos allanamientos, llevados adelante por la Policia y ordenados por orden Juez Andrés Leonelli; el primero de los operativos se realizo en el domicilio sito en calle Mirko Milosevic N° 405, lugar donde se identifico a Jorge Antonio Reinoso (59) (sospechado como autor del robo).

El otro allanamiento fue en calle Hopin 483 de la Margen Sur de Rio Grande, lugar donde se identifico a Fior D Alias Trinidad Duran Sanchez (46); Darline Yesebe Duran (20); Solciry Altagracia Sanchez Duran (22), y como resultado de la búsqueda de elementos se procedió al secuestro de

Elementos estos que guardarían estrecha vinculación con el hecho que se investiga, procediéndose a notificar de derechos y garantías procesales a las ciudadanas Fior D Alias Trinidad Duran Sanchez; Darline Yesebe Duran y Solciry Altagracia Sanchez Duran (22).

También se secuestró la suma de pesos $46.849; un cuaderno con anotaciones; veintiún corpiños, treinta y 31 bombachas eróticas; un corpiños de silicona; una caja cerrada de preservativos; y cinco suelto.

En ese lugar, al realizar la búsqueda de elementos se procedió al secuestro de un estuche contiendo en su interior una cámara digital, marca Fuji Film, color negro, de 14 mega pixels; y un par de zapatillas, marca Cavatini, numero 43, las cuales tenía colocadas Reinoso y guardarían estrecha vinculación con el hecho que se investiga.Dos aros colgantes color plateado ; una cadena color dorada con vivos en color rojo y turquesa; un collar color plateado con vivos dorados; una pulsera color plateado con vivos dorados; un collar color plateado con dije circular color dorado; tres pulseras entrelazadas del tipo esclava, color dorada y plateada; ocho pulseras tipo esclavas, color dorado; dos aros color dorado con strass; una pulsera color dorada con detalles en color rosa y verde; una pulsera de color dorado con strass en color negro; una pulsera símil plata con strass en el sector medio; una pulsera dorada con strass en el sector medio; una pulsera dorada, la que posee un gancho para prenderla; un dije dorado con forma de corazón; una cadena dorada con eslabones circulares; una gargantilla de tela color negro, con dije de corazón que reza "Please Return to Tiffany y Co New York 92”.Asimismo se localizó y se procedió al secuestro en el marco de la Justicia Federal de: Una bolsa de nylon color negro, donde se constata la presencia de sustancia vegetal color verduzca, la que impresiona ser a simple vista a marihuana.Además se localizo cuatro envoltorio sustancia blanquecina arrojando un pesaje total de 2.6 gramos, al realizar el test orientativo dio positivo para clorhidrato de cocaína.Cabe mencionar que se dio intervención, en el marco de las actuaciones Federales, al Fiscal Federal (en la persona de la Prosecretaria Patricia Rebourt), quien dispuso el secuestro de los elementos detallados.