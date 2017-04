El actual Secretario de Gobierno de la provincia, Alejandro Ledesma se olvido de su pasado gremialista y ahora que ocupa un cargo de Gabinete junto a su esposa, salio a defenderse de las críticas de sus ex pares sindicalistas de ATSA, de donde proviene, y les recordó que ahora es parte de la patronal, y no del gremio.

“Estoy fuera del sindicato, y pareciera que el sindicalismo es únicamente pedir salarios. Es un error porque eso es un mes y medio del año, después el laburo del sindicalista es estar al lado del trabajador todo el año y ver cómo está trabajando. La mayoría de los problemas que tiene el sector de la sanidad son personales, y a veces el sindicalista hace de psicólogo. Tienen que ocuparse de la cuestión laboral y personal, no solamente salarial”, les recomendó.

“Yo le di la palabra a Rosana Bertone de que la iba a acompañar, con la diferencia de que soy sindicalista y conozco la cuestión interna. Cuando estaba del otro lado, me tocó un gobierno que iba a tocar la puerta a Nación y le mandaba fondos, y no se los cobraba. El sindicalista tiene que mirar la situación para no exponer al trabajador. Cuando el gobierno de Ríos arrancó, se había peleado con el gobierno nacional y terminó sin pagar los sueldos. Después empezó a tener otra relación y el gobierno nacional empezó a mandarle fondos. Esa situación no la tenemos hoy con el gobierno: viene menos recaudación por las medidas económicas que se tomaron en el país, cada vez recibimos menos y, si pedimos dinero, cobran intereses y hay que devolverlo al otro mes”, contrastó.

En dialogo con el programa Entre Nosotros por Radio Provincia replicó a los dirigentes que sostienen que se olvidó de su posición como gremialista: “Tienen razón, porque yo dejé de ser gremialista. No puedo ser patrón y gremialista a la vez. Yo estoy fuera del sindicato”, manifestó.“Los sindicalistas son ellos y yo soy parte de la patronal. Es mi trabajo como parte del proyecto de Rosana Bertone, a quien acompaño mientras ella lo permita. De este lado voy a hacer lo que tenga que hacer. En la cuestión laboral no voy a retroceder, por más que me critiquen”, sentenció.“Hoy lo único que hacen es hablarle a Ledesma, pero si critican tienen toda la razón: yo dejé de ser sindicalista, estoy en el gobierno, defiendo la postura de Rosana Bertone y la voy a acompañar mientras ella lo permita”, subrayó.Reconoció que “el aumento no es el que hubiesen querido, pero es lo que se podía dar”, y comparó a “la dirigencia de Río Grande, que habla constantemente con el Ministerio de Salud y solucionan problemas del hospital” con la dirigencia de Ushuaia: “Se han quedado con la carpita y con la carpita no llegan a ningún lado”, disparó.“Esta realidad la veo de adentro. Ellos tendrían que ver que la situación es distinta y sin embargo hoy pagamos los sueldos y aguinaldos como corresponde”, destacó el funcionario.Ante lo que considera un “fracaso del sindicalismo” por la forma de trabajar, “les pediría que se pongan a laburar y entiendan que Ledesma es parte del gobierno. Se están equivocando, tienen que tener más acercamiento al gobierno y trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, con Víctor Díaz, para encontrar soluciones además de lo salarial”, insistió.