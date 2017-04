El presidente de la Unión Radical en la provincia, Federico Sciurano y precandidato a diputado nacional dijo “No me siento cómodo con la figura de Cambiemos en Tierra del Fuego” y remarcó una vez más que está en contacto “permanente” con dirigentes del Movimiento Popular Fueguino y reconoció tener “notables diferencias” con los actuales legisladores Liliana Martínez Allende y Pablo Blanco.

Sciurano candidato por la Lista 3 de la UCR:

Reconoció que su oposición a Cambiemos es una palabra que “pesa mucho dentro del partido, porque es el presidente y casi fue gobernador hace dos años. No es poca cosa”, pero intentó no alimentar la fractura de la que habló el legislador Blanco, en caso de que Sciurano avance hacia un acuerdo con el MPF.

Sciurano, reflexionó que “lo que ha estado sucediendo a lo largo de este último año y medio particularmente con la promoción industrial y con la perdida de puestos laborales son un punto de inflexión de temas que van más allá de Martínez Allende, de mi y de una candidatura, tienen que ver con el futuro del desarrollo social y económico de nuestra provincia”.Sobre los dichos del referente del PRO en la provincia, Hector Stefani, quien sostuvo que las políticas de la administración nacional no afectaron a Tierra del Fuego, el radical remarcó que “para tener una mirada completa sobre este debate lo invito a que vaya a Río Grande, evidentemente la sensación que tenemos en Ushuaia no es la misma que se da allá. Río Grande está en una situación muy delicada”.En este sentido aclaró que “lo que me motiva a estar en alguna actividad política es poder sostener las ideas que presentamos en el 2015 que nos hubiesen hecho muy bien. Desde ese lugar hay una necesidad de generar un espacio de opinión pública”El presidente de la convención Pablo Canga aseguró a FM La Isla que podrá postularse “por la Lista 3”, sin alianzas. “Federico es totalmente libre. Si es candidato por la UCR-Cambiemos estará con nosotros, y también puede ser candidato sólo por la UCR, donde es más libre. Es una decisión de él”, dijo.“La convención tiene potestad sobre cualquier alianza como Cambiemos. Ahora, si un afiliado, aunque sea candidato del partido, quiere ser candidato sólo por la UCR, es totalmente libre de hacerlo”, reiteró Canga.